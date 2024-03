Manzana reveló el motivo por el cual eligió la llave que le permitió ganar la moto

El martes por la noche, Gran Hermano propuso un nuevo desafío para los participantes 'originales' de la casa. La idea era que pudieran jugar al mejor estilo del Cofre de la felicidad de "Feliz Domingo" y se llevaran como premio una moto.

Si bien los nuevos y los chicos del repechaje no podían jugar, Catalina lo hizo gracias a que Martin Ku le dio una mano luego de atender el teléfono rojo. El beneficio de la llamada era que podía elegir a uno de los chicos nuevos o del repechaje para jugar por la moto, y le dio la derecha a la amiga de Furia.

Al final, Manzana fue el gran ganador con la llave número 138. Ahora bien, ¿por qué eligió esa y no otra? Así como en su momento, el Chino seleccionó el número 'porque le había aparecido la noche anterior en su cabeza', Manzana contó que tuvo una visión más azarosa. "Iba a buscar el 42 pero me volví y agarré el 138 porque me acordé de un amigo, Luis Vázquez, que jugaba en Boca y tenía el 38 en la ropa.

Todos celebraron junto a él, aunque hubo caras de desilusión bastante notorias. Así y todo, el premio fue otorgado.

Fuente: Pronto