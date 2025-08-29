Aranduroga y San Patricio juegan de visitantes

La 12º del torneo Regional NEA de rugby se completará este sábado con la disputa de 4 partidos. Aranduroga se presentará en Posadas y San Patricio afrontará un partido clave en Resistencia. Todos los encuentros darán inicio a las 16.

Aranduroga, que viene de ganar como local a Regatas Resistencia, será visitante de Capri con la intención de defender el segundo puesto de la zona A.

Mientras que San Patricio jugará en Villa Fabiana, Resistencia, frente a Sixty con la obligación de ganar para mantener posibilidades de clasificar a los cuartos de final.

También se medirán en la jornada sabatina: Curda de Asunción - Aguará y Regatas Resistencia - San José de Asunción.

La fecha tuvo un adelanto el pasado sábado 16. Curne, como local, venció holgadamente a Taraguy 61 a 21.

Cuando se disputó de manera parcial la fecha 12, las posiciones del Regional NEA de primera división son las siguientes:

Zona A: Curne 50 puntos, Aranduroga 28, Regatas 20, Sixty 16 y Capri 9.

Zona B: Taraguy 40 puntos, Curda 28, San José 26, San Patricio 21 y Aguará 8.

Posicionamiento

Por la fase Posicionamiento 2026 del Torneo del Interior, Curne recibirá este sábado a Palermo Bajo de Córdoba.

El encuentro en Monte Alto dará inicio a las 15.30 con el arbitraje del tucumano López Vildoza.

El ganador de este encuentro, mantendrá para su región una plaza en el próximo Torneo del Interior A.

Mientras que el perdedor disputará la Reválida con un equipo que llegue desde el Torneo del Interior B.