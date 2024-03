La Cámara de Diputados subastará 46 autos

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, definió avanzar con el ajuste y anunció que reducirá la flota de automóviles que está bajo su cargo.

Mediante un escueto comunicado que fue acompañado por un video, la Presidencia de Diputados anunció que “en línea con el compromiso asumido por el gobierno Nacional para promover la austeridad en la política y cuidar el dinero de los argentinos, tomó la decisión de reducir y subastar 46 Unidades de la flota de autos oficiales”.

En el video se puede observar varias de las unidades que están estacionadas en el subsuelo del Anexo de la Cámara de Diputados. El mensaje oficicial señala que no se utilizará el dinero de los contribuyentes “en cuestiones que no estén relacionadas con su funcionamiento esencial” y cierra con un eslogan a tono con la retórica libertaria: “La casa del pueblo no debe servirse del pueblo”.

La venta se llevará adelante mediante una subasta pública, así lo exige el reglamento de la Cámara para cada operación de enajenación de los bienes que le pertenecen, y la entidad encargada de llevarla adelante será la división de subastas del Banco Ciudad.

Martín Menem ya anunció varias medidas en sintonía con los pedidos de austeridad del presidente Javier Milei. El caso más resonante fue la marcha atrás con el incremento del 30% para diputados y senadores, autorizado en conjunto con la titular del Senado, Victoria Villarruel.

Según explicó, cuando aprobó la última paritaria de los trabajadores del Congreso no estaba al tanto de que las dietas de los legisladores estaba “enganchada” y recibirían automáticamente el mismo aumento.

A esto se le suma también la reducción de compras y de la estructura de la Cámara baja y en su último informe dispuso la eliminación de 78 cargos jerárquicos y 220 contratos.