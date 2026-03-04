Caso Loan: un abogado dijo que Laudelina "se va a quebrar"

Richard Vallejos, abogado de Walter Maciel, el ex comisario de 9 de Julio acusado de ser partícipe necesario de la sustracción y ocultamiento de Loan, habló con la agencia Noticias Argentinas sobre la causa y dio un panorama de cuál es el actual escenario de su cliente y lo que pretende argumentar en el juicio donde “solo tres personas deberían pagar”, según dijo.

Sentado en una mesa de café, en medio de la siesta correntina, Vallejos sostuvo que el juicio va a ser el lugar donde, al menos, Laudelina Peña “se va a quebrar y a decir lo que ocurrió”.

En este panorama, explicó por qué cree que su defendido no debería estar en la posición actual: “En el delito de sustracción y el ocultamiento basta con que una persona lo secuestre y lo oculte para que se cumpla el tipo penal; no hace falta saber el motivo. Es ahí donde considero que nadie lo hace porque sí, esto proviene de un hecho fortuito”.

Al ser consultado sobre cuál sería ese hecho fortuito, Vallejos respondió: “Hablo de que María Victoria Caillava y Carlos Pérez atropellaron a Loan y que de ese acto lo sustrajeron y ocultaron”.

Abogado Richard Vallejos.

“La motivación proviene de un hecho fortuito, que es un accidente, por lo que la figura de partícipe, que es la que tiene mi defendido, no está previsto para los delitos culposos”, añadió.

Vallejos sostuvo que esa será su defensa durante el juicio y remarcó que, aunque no son sus clientes, considera que Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi “también son inocentes”, por lo que “solo tres personas deberían pagar, que son Caillava, Pérez y Laudelina”.

“Lo voy a sostener, porque si la motivación hubiese sido trata de personas, la carátula hubiese sido trata, no sustracción y ocultamiento como ahora. No se pudo demostrar, a lo largo de este proceso, que sea otra la motivación, no hay otra cosa, y hasta los acusados quedaron sobreseídos por ese delito”, argumentó.

“Comprendo que se haya mediatizado el caso y que quizás la causa venda más por ese lado, pero acá no ocurre eso”, manifestó finalmente.

(Con información de Noticias Argentinas)






