Ley Bases: 100.000 empleados públicos de planta, en la mira del Gobierno

La llave la tienen 6 senadores

Mientras en el Senado esperan el ingreso de la Ley Bases y del paquete fiscal aprobados recientemente por Diputados, el oficialismo apura las conversaciones para conseguir los votos que le permitan darle sanción definitiva a ambas propuestas que Javier Milei puso como condiciones para la firma del Pacto del 25 de mayo que pretende sellar con los gobernadores en Córdoba.

El tratamiento de ambas propuestas arrancará el martes con un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto para analizar la Ley Bases, mientras que el paquete fiscal sólo será debatido en Presupuesto. La intención del oficialismo es sacar despacho durante la misma semana para llevarlo al recinto el 16 de mayo, cronograma que no está garantizado. El 15 de mayo brindará su primer informe ante el Senado el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Las declaraciones del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anticipando que los legisladores de su provincia acompañarán las propuestas del Gobierno generaron un poco de ilusión entre los libertarios, más allá de que la senadora kirchnerista Lucía Corpacci anticipó su rechazo en sintonía con la posición de la mayoría del bloque peronista. Guillermo Andrada, el otro representante de esa provincia en el bloque de Unión por la Patria, aún no definió su posición.

Jalil quiso sumar a otras provincias y habló de un supuesto apoyo de los senadores de Salta y Jujuy atado a un acuerdo que los gobernadores Gustavo Sáenz y Carlos Sadir tienen con el sanjuanino Marcelo Orrego, por la explotación del litio.

Es cierto que tanto Orrego como Sáenz mandaron a sus diputados a respaldar los proyectos del oficialismo. Pero no todo es lineal en el Congreso, ya que no hay tantos senadores que respondan a sus gobiernos provinciales.

Los salteños Sergio Napoleón Leavy y Nora Giménez se distanciaron de la postura de Sáenz y anticiparon que votarán en contra. Pero la pelea no es a todo o nada porque, por lo menos en el caso de Leavy, está dispuesto a analizar algunos puntos del paquete fiscal, que tal vez esté vinculado con el régimen de inversiones RIGI.