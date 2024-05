Yerbateros correntinos aseguran panorama alentador a pesar de la apertura de importaciones. Héctor Biale, presidente de la Asociación de Plantadores de Yerba del Nordeste, en diálogo con Hoja de Ruta, comentó detalles de cómo vislumbra el escenario de la producción luego de que ingresaran 3 millones de kilos de yerba del exterior al país.

"Siempre entró yerba de Brasil y Paraguay desde la liberación que ha hecho el DNU del presidente Milei. Lo que entraba siempre de yerba era algún faltante que íbamos a tener para poder completar el stock y tener la yerba los 12 meses que hace falta", explicó. Según indicó, "en este momento está entrando muy poca yerba, se paralizó un poco".

El trabajador es optimista en cuanto al panorama venidero. "Yo creo que se va a ir estabilizando todo esto y se va a paralizar. Vamos a volver a estar normalmente", dijo.

El mes pasado entraron 3 millones de kilos del exterior al país. "No es mucho en diferencia a años anteriores. Es el movimiento que ocasiona algo nuevo", dijo. Biale indicó que son de origen paraguayo más que brasileño.

Con respecto a la cuestión laboral, Biale contó que: "En Corrientes tenemos una escasez de trabajadores, lamentablemente no tenemos lo suficiente como para levantar la cosecha. La gente que tiene las empresas de servicio están buscando gente para poder continuar con su trabajo".

Entre las problemáticas del sector, contó que a diferencia de otras provincias, "Corrientes está mucho más integrado, son tres empresas que están integradas". "Misiones sí tiene más problemas porque hay muchos productores", destacó.

En cuanto al reclamo desde Misiones, destacó que: "todas las movida que se hizo en Misiones por ese tema, tuvieron respuestas de los hermanos paraguayos quienes dicen que no es tan así como dicen desde acá de la Argentina, que esa no es de buena calidad, sino que ellos pueden demostrar que es una mejor calidad. Y la verdad, en calidad no estamos muy distintos porque ellos adaptaron todo su secadero al tipo de los nuestros para poder tener la misma calidad de yerba". Medios misioneros aseguraron al respecto que la yerba proveniente de estos países podía contar con algunos químicos dañinos.

Cosecha 2024

Biale asegura que están en plena cosecha y trabajando "fuerte". "Está viniendo muy bien la cosecha. Ya está teniendo unos rindes medianamente bien. Que para un productor que cuida su yerba, el que está por arriba de los 6.000 kilos por hectárea, está tranquilo con el precio que está hoy", dijo. Contó también que algunos productores correntinos tienen 2.000 o 3.000 kilos de producción. "No cubrían sus yerbales. Y eso hace que el precio no le sirva", sumó.

Con estos números se garantiza el abastecimiento del mercado interno.

Mirá la nota completa