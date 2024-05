Romero Brisco se lanzó como candidato a gobernador: "En la alianza no hay diálogo"

José Romero Brisco lanzó su candidatura a gobernador para el 2025 y aseguró que en "la alianza no hay mesa de diálogo". Contó qué lo llevó a tomar la decisión de su lanzamiento a más de un año de las elecciones y destacó que en la alianza "las cosas se deciden a dedo".

En los estudios de Hoja de Ruta, destacó que su decisión de candidatura está motivada porque "veíamos cosas naturalizadas que no están bien en Corrientes". "Así comenzamos esta gesta y lo hacemos tan temprano porque entiendo que si apareces 3 meses antes de las elecciones, no estás preparado y la ciudadanía no lo ve bien", dijo.

Sostuvo que en política es "moneda corrientes manejarse por conveniencia" pero que su interés es genuino. "Por eso hablamos de austeridad, porque es lo que falta en política", señaló.

Insistió en que su "movimiento" es "independiente" ya que entiende que hoy la comunidad tiende a elegir personas y proyectos. "Los partidos políticos son importantes porque es lo que demanda nuestra Constitución, pero la prioridad está en el proyecto, no en los partidos".

"Va a ser un movimiento independiente donde la prioridad sean los jovenes, los trabajadores y la comunidad. Hay cosas que se hicieron bien, pero hay cosas que mejorar", señaló.

En el ámbito político, destacó que aún forma parte de la alianza Eco "porque nadie me hechó". Sin embargo, insistió en que "la alianza no hay mesa de diálogo".

"¿Parece justo que en una alianza, dónde hay 33 partidos, sólo uno tenga la posibilidad de elegir al candidato a goberador? No entiendo por qué naturalizamos algo que no está bien y no es lógico", dijo. "Los partidos políticos no tenemos una mesa de diálogo para sentarnos a definir en conjunto. Por eso este armado no tiene alianza ni partidos, está por encima de todo eso", cerró.

Mirá la nota completa