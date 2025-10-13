Carnaval de Corrientes: “El título de Gualeguaychú es una jugada política”

El productor Esteban Centeno, responsable de De La Estrella Producciones y a cargo de la organización del Carnaval de Corrientes, se refirió sin rodeos al reciente título otorgado al carnaval de Gualeguaychú.

“Para mí, ese título es una jugada política. Corrientes tiene el carnaval más importante del país, con más de 3.000 artistas por noche, mientras que Gualeguaychú tiene menos de mil”, afirmó Centeno.

El organizador de la fiesta correntina minimizó la importancia de la etiqueta oficial y puso el valor en la calidad artística y la historia: “Esto no se trata de títulos, sino de historia, pasión y trabajo colectivo”.

Centeno destacó que Corrientes conserva su liderazgo cultural y artístico dentro del calendario nacional gracias a "la cantidad de artistas, la puesta en escena y la experiencia que ofrece el carnaval correntino son inigualables".

En marcha la organización del Carnaval 2026

Aprovechando la presentación del tema de la comparsa Ara Berá, Centeno adelantó que la organización del Carnaval 2026 ya está en marcha. Se están realizando reuniones de coordinación junto a dirigentes y comparsas para superar la edición anterior.

El productor mencionó mejoras en la infraestructura del Corsódromo y la planificación de nuevas sorpresas para quienes adquieran su entrada.

Finalmente, destacó el éxito de la reciente competencia provincial. “Este año logramos un gran nivel con la presencia de las campeonas de otras ciudades. El desafío ahora es mantener ese estándar y seguir ampliando la experiencia para el público”, señaló, reafirmando el compromiso con la excelencia que caracteriza al Carnaval de Corrientes.