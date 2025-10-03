En el show de Divididos en Corrientes se recaudará alimentos y ropa para comedores

Las luces del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola se preparan para recibir el potente sonido de Divididos, una invitación especial recorre las redes y las calles, además de cantar, saltar y emocionarse con el show, el público podrá sumarse a una movida solidaria que puede cambiar realidades.

Video realizado por los integrantes de Divididos

La propuesta llega directamente de la banda. Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella grabaron un video antes de partir hacia Corrientes. Con la naturalidad y calidez que los caracteriza, contaron que llegan a Corrientes, que los espera el Cocomarola, y que no van solos, los acompaña Fundación Sí para recolectar alimentos no perecederos y ropa en buen estado.

Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella, señalaron que: “Nos vamos a Corrientes en un ratito al Transito Cocomarola y nos va a acompañar Fundación Sí, para recoger alimentos, ropa, planchadita y limpita. Todo es bienvenido”.

Fundación Si en Corrientes

Desde Fundación Sí confirmaron a El Litoral que sus voluntarios estarán desde temprano en los accesos del anfiteatro, listos para recibir las donaciones de quienes se acerquen al show. Todo lo recolectado será distribuido en comedores comunitarios de Corrientes.

Un paquete de arroz, un abrigo en buen estado. Este sábado, Divididos no sólo va a sonar fuerte, también va a ayudar.