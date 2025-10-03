Pequeño J se negó a una extradición voluntaria

Pequeño J, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, el supuesto autor intelectual de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela, se opuso a un trámite de extradición simplificada o voluntaria a la Argentina.

“No me someto a la extradición”, afirmó Pequeño J, de 20 años, durante la audiencia de control con fines de extradición, a cargo del juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, en la provincia peruana de Cañete.

Tras un cuarto de intermedio y de leer la acusación contra Pequeño J esgrimida en la circular roja de Interpol donde se informa su orden de captura internacional y de analizar la expectativa de pena y los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, el magistrado ordenó la detención preventiva durante se sustancia el proceso de extradición a la Argentina, como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

“Existe el peligro latente de fuga y obstaculización”, explicó el juez al dictar la detención preventiva con fines de extradición de Pequeño J de nueve meses para que se pueda cumplimentar el trámite.

Se trató de una audiencia oral, donde el sindicado autor intelectual del triple crimen siguió el desarrollo desde la comisaría de Chilca, donde se encuentra detenido.

En la parte resolutiva, el magistrado dispuso que Valverde Victoriano cumpla con la detención preventiva en el establecimiento penal Nueva Cantera Imperial, en la provincia de Cañete, según la audiencia que se transmitió por Youtube.

El sindicado autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela fue atrapado en Pucusana, una zona de pescadores y de balnearios, situada a 70 kilómetros de Lima cuando se desplazaba en un camión.

Según pudieron reconstruir detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza de la Policía Bonaerense que estaban tras los pasos de Pequeño J, el sospechoso se dirigía a Lima para encontrarse con Matías Agustín Ozorio, su supuesto lugarteniente.

Lo que no sabía Pequeño J es que Ozorio había sido detenido en horas de la mañana del martes pasado en el barrio Los Olivos, en Lima.

“Me trajeron de engañado unos narcos mafiosos a los que le debía plata”, sostuvo Ozorio cuando la Policía Nacional de Perú le colocaba las esposas y afirmó que estaba durmiendo en calle desde hace dos días después de escaparse de esos supuestos narcos, pero para los detectives de la policía bonaerense era una puesta en escena.