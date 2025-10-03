Estados Unidos destruyó otra lancha en el Caribe cerca de Venezuela

Una embarcación sospechada de transportar drogas ilegales fue atacada este viernes por fuerzas de Estados Unidos en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, según informó el secretario de Defensa Pete Hegseth. Como resultado del operativo, murieron cuatro personas a las que las autoridades estadounidenses acusan de pertenecer a organizaciones de narcotráfico. Hegseth señaló en la red social X que se trata del cuarto operativo de este tipo en las últimas semanas en el marco del “conflicto armado no internacional” contra el tráfico de drogas en el Caribe.

En su publicación, Hegseth afirmó: “Esta mañana, por orden del presidente Donald Trump, dirigí un ataque cinético letal contra una embarcación de narcotráfico afiliada a organizaciones designadas como terroristas en el área de responsabilidad del Comando Sur de EEUU. Cuatro narcoterroristas masculinos a bordo murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. La operación se realizó en aguas internacionales, cerca de la costa de Venezuela, mientras la embarcación transportaba importantes cantidades de narcóticos, con destino a Estados Unidos para, según sus palabras, ‘envenenar a nuestro pueblo’”.

El secretario de Defensa señaló además que “la Inteligencia, sin duda alguna, confirmó que esta embarcación estaba dedicada al tráfico de estupefacientes, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta marítima conocida por el tránsito de drogas”.

Hegseth advirtió en X que estos ataques de las fuerzas de Estados Unidos “continuarán hasta que se acaben los ataques contra el pueblo estadounidense”.

En el video divulgado junto al mensaje se observa una lancha rápida navegando en mar abierto, seguida de una explosión que la envuelve en humo y fuego. El buque, tras la detonación, se mantiene a flote, consumido por las llamas. El Pentágono no ofreció más detalles sobre la identidad o filiaciones de las personas fallecidas, ni sobre la cantidad exacta de drogas incautadas.

El presidente Donald Trump también se refirió directamente al operativo a través de un mensaje en redes sociales.

Allí, el mandatario señaló que la embarcación interceptada “estaba cargada con suficiente droga para matar entre 25.000 y 50.000 personas”.