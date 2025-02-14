Carnavales 2025: el orden de ingreso de comparsas y agrupaciones para este fin de semana

La empresa organizadora de los Carnavales de Corrientes anunció cómo será el orden de ingreso para este fin de semana de las comparsas y agrupaciones musicales.

Durante el viernes y sábado el desfile iniciará a las 22 en el corsódromo Nolo Alías.

El viernes la apertura estará a cargo de Samba Show, seguida por Imperio Bahiano y Arandú Beleza.

A la mitad de la noche será el turno de Kamandukahia, a continuación vendrán Ara Berá y Samba Total.

Para cerrar la noche del viernes entrarán Copacabana, Sambanda y Sapucay.

El sábado iniciará el desfile con Kamandukahia, continuará con Samba Show y Copacabana.

Mientras que la encargada de darle la finalización al segundo fin de semana de carnaval será Ara Berá.

ENTRADAS

Las entradas para asistir a los corsos están a la venta en Centenario Shopping (avenida Raúl Alfonsín 3525), de lunes a sábados de 13 a 21, y a través de Norteticket.com.