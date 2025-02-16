Un exfutbolista argentino disfrutó del Carnaval de Corrientes

Un exfutbolista argentino disfrutó de la edición de este sábado de los Carnavales de Corrientes. Cabe destacar que la fiesta del Rey Momo agotó entradas este fin de semana.

Se trató de Gabriel Batistuta, considerado uno de los mejores delanteros de Argentina en los años 90. Jugador que además pasó por equipos como Colón, Boca Juniors y hasta el Inter de Milán.

Este sábado, se lo pudo ver rodeado de seres queridos en una de las tribunas centrales del Carnaval de Corrientes. Desde allí alentó a las diversas comparsas del Carnaval Provincial.

Cabe destacar que este sábado se agotaron las entradas en la edición del Rey Momo de Capital.