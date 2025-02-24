Corrientes, escenario de múltiples eventos

La ciudad de Corrientes vivió una agenda cargada de eventos para todos los gustos durante la semana pasada, culminando con un domingo a toda música.

CAPITAL DEL CARNAVAL

El barrio Mil Viviendas fue el inicio de la agenda cultural, pues en la noche del jueves se realizaron los Carnavales Barriales. Se trata de una propuesta que refuerza la tradición y cultura local de forma inclusiva e itinerante en diferentes puntos de la capital correntina.

El evento contó con la presencia del gobernador Gustavo Valdés y el intendente Tassano. Juntos y en familia disfrutaron de una noche a puro brillo y color con la participación de la comparsa oficial invitada, Sapucay. La próxima entrega será el martes 25 en el barrio Laguna Brava.

Por otro lado, el sábado el corsódromo Nolo Alías recibió vibró con la primera noche del carnaval provincial, donde comparsas de distintas localidades como Esquina, Goya, Bella Vista, San Luis del Palmar e Ituzaingó, entre otras, estuvieron presentes junto a las locales.

DEPORTES DE ALTO RENDIMIENTO

En la playa Arazaty II, entre el viernes y el domingo se desarrolló una nueva fecha del Circuito Argentino de Beach Volley 2025. Con la presencia de duplas de Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Chaco, Corrientes y CABA, la ciudad fue escenario de lo mejor del Beach Voley a nivel nacional.

La competencia culminó en la tarde del domingo reconociendo a las duplas ganadoras: Julia Díaz (de Rosario, Santa Fe) y Iara Denappole (de Mar del Plata, Buenas Aires) en Femenino y Walter Vega (de Candelaria, Misiones) y Brais del Coto (de Mar del Plata, Buenos Aires) en Masculino. El intendente participó de la premiación otorgando las distinciones merecidas a los ganadores.

Paralelamente, en el Club de Regatas desde el jueves tuvo lugar el Corrientes Training Camp donde se convocaron más de 200 atletas de taekwondo provenientes de distintas provincias y países vecinos. Se trata de una instancia de profesionalización y motivación de deportistas. Con entrada gratuita, contó con la participación de importantes entrenadores internacionales.

CIERRE CON ARTISTAS NACIONALES

La ciudad bailó a toda música de la mano del recital del cantante Luk-Ra el domingo, quien se presentó desde las 20 en la playa Arazaty II. Previamente, estuvieron el grupo Mauri y el Arranque.

Al evento auspiciado por la Municipalidad de Corrientes asistieron gran cantidad de familias y público en general que se hizo presente para disfrutar de una noche de música popular.

