Así se vivió la primera noche del Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional

Mburucuyá vivió la primera noche del 56° Festival Provincial y 20° Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional que se desarrolla en el Anfiteatro "Eustaquio Miño". Además, Gustavo Valdés estuvo presente en representación del Gobierno de Corrientes e hizo entrega de un subsidio para apoyar a la organización.

El festival tiene como objetivo principal rendir homenaje al chamamé tradicional, sin percusión ni aditivos electrónicos, el tradicional género musical de la región litoral.

En la primera noche se presentaron: el Ballet Municipal Mainumbí, los ganadores del Pre Festival, Héroes de Malvinas, el Ballet de Mburucuyá, Las Chamameceras, Los Hermanos Brítez, Esencia Guaraní, Irundí, Chamamé Kuña, Mario Suarez, Santiago Bocha Sheridan, Sangre Paiubrera, Ernestito Montiel y El Cuarteto Santa Ana, Grupo Raíces, Los de Imaguaré, Juan Manuel Bilat, Los Paiubreros, Juan Sebastián Verón, Grupo Itatí, María Eugenia Gallardo con Karin Jensen, Amadeo Campos, y Toyi Bouzada.

"Esta Fiesta no tiene que morir nunca, es el corazón del Chamamé, si muere el Chamamé muere Mburucuyá, y muere Corrientes”, indicó primeramente al tomar la palabra el Gobernador Valdés. “Acá estamos caminando con héroes, juntos somos esa patria que siempre quiso ser y quiso estar, y que Corrientes siempre le aportó sangre de héroes”, dijo el funcionario en referencia a los Ex Combatientes de Malvinas presentes.

Por su parte, el presidente de la Comisión Organizadora del 56° Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional de Mburucuyá, Horacio Naessens, al respecto recordó que el Festival comenzó en honor a Santa Cecilia, Santa de la Música, y luego agradeció al Gobernador Valdés y al intendente Guastavino por el apoyo.

Festival

El evento inició a las 21.30 con el ingreso de la imagen de Santa Cecilia, Patrona de la Música, cargada por la Cuñataí Porá 2025, Yanela Pavón, y su hermano, Jair Pavón, quienes son a la vez pareja de Chamamé. Escoltados también por las Banderas Nacional y de Mburucuyá, acompañados por el chamamé Bañado Norte. La bendición estuvo a cargo del Padre Horacio Villasanti.

También se presentaron Ex Combatientes en Malvinas portando la Bandera de Ceremonia, para luego dar paso a la imagen de San Antonio de Padua, patrono de la localidad, junto a la actual Pareja Nacional del Chamamé, Erika y Marcelo Aguirre.

Las imágenes se ubicaron a un costado del escenario y acompañarán las 3 veladas del evento.

El Ballet Municipal Mainumby, tuvo a su cargo el cuadro artístico de apertura con un recorrido por las bailantas chamameceras.

Además, el gobernador Valdés entregó un subsidio de 80 millones de pesos para la organización del Festival.