La Pareja Nacional del Chamamé 2025 participará de un Festival Internacional en Paraguay

El Instituto de Cultura dio a conocer que la Pareja Nacional del Chamamé 2025, conformada por Erika y Marcelo Aguirre, viajó a Paraguay para representar a Corrientes y Argentina en el 4° Festival Internacional.

"El Folclore nos une", arrancó desde el viernes en la ciudad de Asunción y en los municipios cercanos. Esta actividad en el vecino país se enmarca en las acciones camino a la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé.

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Beatriz Kunin, se reunió días atrás con la Pareja Nacional del Chamamé, y le hizo entrega de presentes que serán obsequiados en el festival y también la resolución que declaró de Interés Cultural su participación.

La presente edición del prestigioso festival fue declarada además de Interés Cultural por el Parlamento Cultural Nacional y la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay y contará con actividades conexas como conversatorios, talleres y presentaciones en sitios clave de Asunción.

Erika y Marcelo Aguirre tienen prevista una extensa agenda de actividades. Este sábado se presentarán en el Shopping Mariano, y por la noche en la Peña de Origen, en su 10° edición.

También formarán parte de un conversatorio sobre "Chamamé: tradición y evolución" en el Centro Cultural y Memorial "Ykua Bolanos"; mientras que este domingo 2 participarán del cierre del Festival en el Teatro Municipal "Ignacio A. Pane". El elenco "Folclórico Origen Guaraní", ente organizador del evento, cursó invitación a los representantes correntinos y en ella destacaron "la participación de artistas excepcionales como ustedes, quienes desempeñan un papel fundamental en la preservación y difusión de la cultura popular".