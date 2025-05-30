A pura tradición, Paso de la Patria prepara su festiva provincial del Estofado

El Ministerio de Turismo invita a la comunidad en genera a la Fiesta Provincial del Estofado en Paso de la Patria que se realizará el próximo 31 de mayo y 1 junio, con una diversidad de eventos gastronómicos y culturales.

En el Medáno Histórico, se concentrarán los vecinos, turistas, cocineros, gauchos, jinetes y familias enteras.

En los últimos días, se realizó la presentación y el adelanto de algunas actividades. En el marco del encuentro, estuvieron la Ministra de Turismo, María Alejandra Elciri, el intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi y el Secretario de Turismo de Paso de la Patria Nahuel Ramos-

Competencia Gastronómica

Entre las principales actividades se destaca la competencia gastronómica, a realizarse el día sábado 31.

Doma y Jineteada

El Domingo 1° de Junio Doma y Jineteada con actividades gauchescas, sorteos y competencias de destreza gaucha.

Payadores: José Aguirre y Cristian Benítez

Relatores: Carlos Domínguez y Kuno Luna

Festival

Sábado 31 de mayo.

Diego Gutiérrez, Ángel Piciochi, La Cubana, Los Vecinos, Los Troperos Del Taragui, Los Tiradores Del Chamamé, Los Andariegos, y Academias Paseñas,



Domingo 1 de junio

Ivan Ruiz, Vruno, Los Nuevos Amanecidos, Ariel Gauna, Los Principes De Misiones, Sebastián Y Joaquín Cabrera, Los Gemelos Vallejos Y Hermanos Escalante, La Banda Sabrosa, Academias Paseñas, Nuestro Estilo, Samuelito Y La Fuerza Joven