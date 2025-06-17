“El Vera Itinerante” llega a Monte Caseros con nuevas propuestas

El ciclo "El Vera Itinerante”, impulsado por el Teatro Oficial Juan de Vera y el Instituto de Cultura de Corrientes, se reprogramó para el próximo sábado 28 y domingo 29 de junio en la localidad de Monte Caseros. Las actividades se realizarán con acceso gratuito, mediante inscripción previa, en la Casa del Bicentenario, ubicada en Pellegrini y Mendieta.

Este ciclo tiene como objetivo acercar herramientas de formación a artistas y trabajadores del sector cultural del interior provincial, promoviendo el acceso a capacitaciones de calidad. En esta oportunidad, el programa arriba a Monte Caseros con tres talleres intensivos: samba no pé, danza contemporánea y entrenamiento actoral, todos con entrega de certificados al finalizar.

Formación en danza contemporánea

El seminario de danza contemporánea estará a cargo de Antonella Albertosi y está destinado a adolescentes y jóvenes a partir de 14 años con experiencia previa en danza. A través de técnicas como Release y Flying Low, se trabajará la relación del cuerpo con el espacio, la energía y el suelo. También se fomentará la creación individual y grupal. Se dictará el sábado 28 de junio de 17:30 a 20:30 y el domingo 29 de junio de 9 a 12.

Albertosi es una artista integral con formación académica en Buenos Aires, creadora de la obra “También Respiran - Ecofeminismo Performático” y actual instructora de Hatha Yoga. Coordina talleres en Corrientes y continúa su formación en pedagogías contemporáneas y composición escénica.

Samba no pé: ritmo y expresión

Anneth González, reconocida docente y coreógrafa correntina, estará al frente del taller de samba no pé, abierto a personas desde los 13 años, con o sin experiencia. Se trabajarán técnica, postura, conciencia corporal y coreografías. Las clases se dictarán el sábado 28 de junio de 16 a 17:30 y el domingo 29 de 10 a 11:30.

González es directora de Jazzdance Estudio Artístico y madrina de batería de la comparsa Sapucay 2025. Su trayectoria incluye premios en certámenes regionales y una extensa experiencia como formadora en danzas clásicas, nativas, jazz y samba no pé, además de su participación activa en los carnavales de Corrientes.

Entrenamiento actoral para todos los niveles

El actor y director Milton Roses estará a cargo del taller de entrenamiento actoral, dirigido a personas desde los 15 años, sin requerimiento de experiencia previa. Se abordará la dimensión expresiva y pre-expresiva de la actuación a través de ejercicios grupales e individuales, con énfasis en improvisación, creación de personajes y escenas. Se dictará el sábado 28 de junio de 18 a 21 y el domingo 29 de 9 a 12.

Roses, con más de dos décadas de trayectoria en teatro y audiovisual, es fundador del grupo Chico Pleito y ha dirigido más de treinta obras, muchas de su autoría. Es docente y formador de actores en diversos espacios culturales y educativos de Corrientes.

Inscripciones abiertas

Quienes deseen participar de alguna de las capacitaciones deben enviar un correo a [email protected], indicando en el asunto el nombre del taller, y consignando en el cuerpo del mensaje: nombre y apellido, DNI, número de contacto y edad.

“El Vera Itinerante” continúa recorriendo la provincia, democratizando el acceso a la formación artística y generando espacios de encuentro y crecimiento para el sector cultural del interior correntino.