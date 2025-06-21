Corrientes recibió a leyendas del Carnaval de Río en un workshop de formación 

El corsódromo “Nolo Alías” fue escenario este viernes del inicio del Workshop de Mestres del Carnaval de Río, una experiencia única de formación técnica, intercambio cultural y pasión por el samba, que reunió a más de dos mil inscriptos de distintas provincias argentinas, así como de Uruguay y Paraguay.

Invitados por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, siete figuras emblemáticas del Carnaval de Río de Janeiro llegaron a la capital correntina para compartir su vasta experiencia con músicos, directores de batería y bailarines locales. Entre ellos se encuentran Serrinha Raíz, Rodney, Lolo, Markinhos, Rodrigo Explosao, Marcao y Kleber Komka, reconocidos como referentes internacionales del ritmo, la percusión y la puesta en escena del carnaval carioca.

Durante la primera jornada, los mestres ofrecieron talleres gratuitos enfocados en técnica musical, liderazgo de baterías y conexión escénica. A su vez, se llevó a cabo una conferencia de prensa donde los artistas destacaron la calidez del público argentino y la pasión que se vive por el carnaval en esta región.

“Aprender y enseñar es algo muy valioso. Ver personas que aman el carnaval como nosotros es una alegría inmensa”, expresó Lolo, mestre de la escuela Imperatriz. “En cada lugar que visitamos seguimos aprendiendo. El argentino es muy apasionado y eso nos llena de felicidad”, agregó.

Por su parte, Markinhos, de Paraíso do Tuiuti, comentó sobre la responsabilidad de innovar año a año en cada desfile. “No se trata de repetir, sino de sorprender. El público espera mucho de nosotros”, explicó.

La organizadora del evento, Gabriela Garrido, agradeció el apoyo del Gobierno provincial y de la comparsa Copacabana, que cedió su espacio para la realización del taller debido a las inclemencias climáticas. “Tener a estos siete grandes en un solo evento es un privilegio y algo único para Corrientes”, expresó.

Garrido destacó que esta actividad representa un paso más en el objetivo de consolidar a Corrientes como Capital Nacional del Carnaval, y celebró la integración cultural con Río de Janeiro. “Aspiramos a seguir creciendo, y esta formación de alto nivel es una gran apuesta”, remarcó.

El encuentro continuará este sábado con nuevas instancias de capacitación y un gran espectáculo de Megabatería, donde comparsas y academias de Argentina y países vecinos se presentarán en conjunto. Además, se realizará la postergada muestra de baterías, en la cual cada agrupación tendrá 15 minutos para mostrar su trabajo ante los mestres, quienes brindarán devoluciones técnicas personalizadas.

El evento culminará con un momento muy esperado: la presentación oficial del Carnaval 2026 de Corrientes, prevista para las 18:30, donde se anunciarán fechas y detalles de la próxima edición.

La jornada cerrará a lo grande con una exhibición masiva de percusión, que promete hacer vibrar a todo el público con el poder de la música del carnaval.