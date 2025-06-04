Bella Vista se prepara para la edición "XV de la Pesca Variada"

Bella Vista se vestirá de fiesta desde este 6 a 8 se junio en una la edición N° XV de la tradicional "Pesca Variada". La misma está organizada por la barra pesquera "Los Naranjeros" y, en esta oportunidad, se hará un festejo especial en el marco del Bicentenario de la ciuadad, lo que promete una celebración inolvidable para vecinos y visitantes.

Con importantes premios en efectivo y actividades paralelas pensadas para toda la familia, se espera una participación récord de pescadores de distintas provincias argentinas.

Desde la organización se destacó el trabajo realizado en la convocatoria nacional, enviando invitaciones a barras pesqueras de todo el país. Como incentivo adicional, se lanzó una promoción especial “6×5”: por el valor de cinco inscripciones, pueden participar seis integrantes por equipo.

Los premios en efectivo son:

1° premio: $2.500.000

2° premio: $2.000.000

3° premio: $1.500.000

4° puesto: $1.200.000

5° puesto: $1.000.000

6° puesto: $800.000

7° puesto: $700.000

8° puesto: $600.000

9° puesto: $500.000

10° puesto: $400.000

Del 11° al 15°: $300.000 cada uno

Además, se otorgarán premios especiales de $250.000 para la mayor pieza capturada y para la mejor dama pescadora. También se reconocerá a los mejores tríos locales de Bella Vista, y se realizarán sorteos durante la jornada por un total de $150.000.

La Pesca Variada no será solo una competencia deportiva, sino también una oportunidad para rendir homenaje a los 200 años de historia de Bella Vista. Habrá propuestas culturales, gastronómicas y espectáculos pensados para que toda la comunidad disfrute de un fin de semana a pura tradición y naturaleza.