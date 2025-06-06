La Orquesta Sinfónica ofrecerá un concierto de música italiana en Corrientes

En el marco de la Semana de la Cultura Italiana, la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes brindará este sábado un concierto libre, gratuito y especial en la Sociedad Cultural Israelita "Scholem Aleijem", por San Martín 1473. El espectáculo estará dirigida por la maestra Andrea Fusco.

El evento, originalmente previsto en la Escuela Normal “Dr. Juan Gregorio Pujol”, debió ser reprogramado de sede por razones técnicas, según informó el Instituto de Cultura de Corrientes.

La propuesta artística estará centrada en la música italiana, con un repertorio que incluirá obras de grandes compositores clásicos como Antonio Salieri, contemporáneo y rival histórico de Mozart, fallecido el 7 de mayo de 1825.

La segunda parte del concierto estará dedicada a la música del cine italiano, evocando escenas y emociones de inolvidables películas. Entre ellas, se interpretará la banda sonora de Amarcord, film dirigido por Federico Fellini, cuyo título en dialecto romañol significa “yo me acuerdo”. La obra remite a la nostalgia y los recuerdos de infancia del cineasta en la Italia de preguerra.

Este concierto es una oportunidad única para disfrutar del legado musical italiano, desde sus raíces académicas hasta sus expresiones más populares a través del cine. La Orquesta Sinfónica de Corrientes invita al público a dejarse llevar por la riqueza melódica y el espíritu vibrante de una cultura que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música.

