Con gran convocatoria arrancó la XXIV Feria Provincial de Artesanías “Arandú Po”

La XXIV Feria Provincial de Artesanía Tradicionales "Arandú Po" se prepara para vivir una jornada llena de alegría, actividades culturales y tradición ancestral. La misma, se desarrollará este domingo en la Plaza 25 de Mayo de la localidad correntina de Empedrado.

En el evento habrá una serie de actividades como numerosos stands, exhibiciones de cuero, madera, cerámica, tejido y otras expresiones que reflejan el saber ancestral y la identidad de Corrientes.

Durante la organización del evento, el intendente de Empedrado José Cheme advirtió sobre el mal estado de la Ruta Nacional 12, por lo que piden precaución y andar con cuidado

"La ruta está cada vez peor y está totalmente obsoleta. Las banquinas se encuentran en muy mal estado y son peligrosas", detalló.

En la inauguración del viernes, los turistas podrán disfrutar de la actuación de grupos de danzas, la presentación del grupo musical “Raza Mbareté”, el ballet "Paraná" y la presentación de candidatas reina y princesas. También habrá música en vivo.

Este sábado a las 19:30 se realizará la inauguración oficial de la feria, que incluirá la entrega de premios a los participantes destacados. La jornada continuará con la presentación del Ballet Adaggio, seguido por la actuación de distintos grupos musicales, entre ellos La Huella Chaqueña, y tendrá un gran cierre a cargo de Catherine Vergnes.

En tanto, el domingo 8 desde las 15:30 se presentarán diversos grupos de danzas y números musicales.

Finalmente, a las 18:00 está previsto el acto de clausura de la muestra, que culminará con un espectáculo de Los Hermanos Ojeda.

