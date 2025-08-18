¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

aumento salarial Mona Jiménez Superior Tribunal de Justicia
Anfiteatro cocomarola

La Mona Jiménez, el rey del cuarteto, llega a Corrientes

Por El Litoral

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 11:02

La leyenda de la música tropical, La Mona Jiménez llega a Corrientes para brindar un show histórico. El máximo referente del cuarteto cordobés se presentará el 11 de octubre a las 21 horas en el emblemático Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Las entradas ya se encuentran disponibles en preventa exclusiva a través de linke-arte.com.

Con más de 100 discos editados, 29 discos de oro, más de 10.000 shows en vivo y cientos de miles de fanáticos en todo el país, Carlos “La Mona” Jiménez es una leyenda de la música popular argentina. Su energía en el escenario, su carisma arrollador y su conexión única con el público lo han convertido en un símbolo de la cultura popular durante más de cinco décadas.

A sus 74 años, La Mona sigue siendo un imán de multitudes. En 2024 y 2025, agotó localidades en sus shows en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Santa Fe, demostrando que el fervor por su música no tiene límites ni generaciones. El festejo de su cumpleaños 74 ante un estadio Kempes repleto, su regreso a Catamarca (Festival del Poncho) y San Juan (San Juan Baila) y su participación en los principales festivales nacionales son verdaderos hitos que ratifican su legado.

En 2024 la Mona lanzó “Este es el baile”, “GPS de amor” y “Volvió la loca”, nuevos temas que combinan el cuarteto clásico con sonidos contemporáneos, acercándose a nuevas audiencias sin perder su esencia. Artistas de diferentes géneros, desde el trap hasta el folklore, han expresado su admiración por él y han colaborado en proyectos que celebran su impacto cultural.

La presentación en el Anfiteatro Cocomarola no será solo un show: será una celebración sin precedentes. Con una puesta en escena impactante, su banda completa y un repertorio que recorrerá clásicos como Beso a beso, ¿Quién se ha tomado todo el vino?, Ramito de violetas y muchos más, se espera una noche cargada de emoción, baile y fiesta popular.

Para los fanáticos de toda la región y alrededores, será una oportunidad única de vivir la experiencia de La Mona en vivo.

+info:

@chf_producciones

Entradas:

https://linke-arte.com/arg/es/la-mona-jimenez-corrientes

