Teatro Cervantes renace: las obras y la puesta en valor de la sala de Curuzú Cuatiá

La Sala Cervantes de la Asociación Española de la ciuidad correntina de Curuzú Cuatiá será reabierta este miércoles 20 de agosto con un acto protocolar y el estreno de la obra inédita “Teatro Cervantes Renace”.

La restauración del espacio es parte del programa “Hermanos del Vera”, ideado por el Teatro Oficial Juan de Vera con apoyo del Gobierno de la provincia, que busca poner en valor las salas del interior correntino.

El acto de reapertura se realizará a las 19.30 en la fachada de la Asociación Española, con la presencia de autoridades como el intendente local, José Irigoyen, y la directora del Teatro Vera, Lourdes Sánchez.

Una obra especial con artistas invitados

Tras el acto formal, se llevará a cabo el estreno de la obra “Teatro Cervantes Renace”, bajo la dirección de Edu Gondell y María Laura Cattalini.

La puesta en escena contará con una intervención artística de danzas flamencas, y en la sala renovada se presentará un concierto con un repertorio especial interpretado por el reconocido Antonio Tarragó Ros e integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Provincia.

El cierre será en la fachada, con una actuación del grupo Los Irundy.

Las obras realizadas en la sala

El programa “Hermanos del Vera”, que también incluye acuerdos con Ituzaingó, Bella Vista y Esquina, realizó importantes refacciones en la sala de Curuzú Cuatiá: