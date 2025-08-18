¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Javier Milei Teatro Vera Karina Milei
Javier Milei Teatro Vera Karina Milei
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Visitas guiadas al Teatro Oficial Juan de Vera: horarios y cómo reservar un turno

El histórico coliseo correntino vuelve a ofrecer recorridos por sus instalaciones a partir de este martes. Los tours estarán a cargo de estudiantes de Turismo.

Por El Litoral

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 17:15

El Teatro Oficial Juan de Vera anunció que a partir de este martes 19 de agosto reanuda sus populares visitas guiadas, una actividad que busca acercar el histórico edificio a la comunidad, turistas e instituciones educativas.

Los recorridos, que se llevarán a cabo los martes y jueves, son totalmente gratuitos y estarán a cargo de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Turismo de la FADDyC.

El cronograma de las visitas es el siguiente:

  • Martes: de 10 a 11.30  y de 17 a 18.30 

  • Jueves: de 9 a 10.30 y de 16 a 17.30 

Un recorrido por el patrimonio y la historia

El Teatro Vera, con más de un siglo de historia y un valor arquitectónico incalculable, se ha convertido en un atractivo central en la ciudad. Durante el recorrido, los visitantes podrán conocer la historia del edificio, su estilo y su importancia como uno de los centros culturales más relevantes de la región. El tour incluye un paseo por la sala principal y sus tres pisos.

Las instituciones educativas y el público en general interesados en solicitar una visita deben enviar un correo a [email protected], indicando a qué institución pertenecen, el nivel educativo, la cantidad de personas y los datos de contacto.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD