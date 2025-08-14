¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Teresa Parodi Ministerio de Educación Eduardo Tassano
CORRIENTES

Teatro Vera: Patricia Sosa y Los de Imaguaré encabezan la cartelera de septiembre

El coliseo correntino adelantó las fechas de sus principales espectáculos para el próximo mes, con una cartelera que incluye a la Orquesta Sinfónica y el show teatral "Bloody Tango". Cómo adquirir las entradas con descuento. 

Por El Litoral

Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 17:34

La Dirección General del Teatro Oficial Juan de Vera, dependiente del Instituto de Cultura, dio a conocer la programación para el mes de septiembre, con un destacado protagonismo de la música y el teatro.

Los tickets para los espectáculos ya se encuentran a la venta a través de la plataforma weepas.ar y en la boletería del teatro.

  • Sábado 6 de septiembre: La Orquesta Sinfónica de la provincia de Corrientes presentará “Los viajes del joven Werther”, con la participación del tenor Lisandro Palomo. El concierto se realiza en el marco de la conmemoración de los 200 años de la amistad entre Alemania y Argentina.

  • Viernes 12 de septiembre: Patricia Sosa llegará al Vera con su gira nacional “Alquimia”, en la que presentará su más reciente álbum.

  • Viernes 19 de septiembre: En coincidencia con el Día Nacional del Chamamé, Los de Imaguaré celebrarán sus 48 años de trayectoria con un concierto especial.

  • Sábado 20 de septiembre: El espectáculo teatral Bloody Tango, encabezado por Noelia Marzol y Jonathan Lazarte, reimagina el tango de una forma provocadora, con un elenco de alto nivel artístico.

Venta de entradas y beneficios

Las entradas para todas las obras y conciertos se pueden adquirir en la boletería del teatro, en San Juan 637, de lunes a sábados.

Los clientes del Banco de Corrientes con tarjetas de crédito Visa podrán acceder a un 20% de descuento (con un tope de reintegro de $20.000) y abonar en hasta 3 cuotas sin intereses.

