Teatro Vera: Patricia Sosa y Los de Imaguaré encabezan la cartelera de septiembre

La Dirección General del Teatro Oficial Juan de Vera, dependiente del Instituto de Cultura, dio a conocer la programación para el mes de septiembre, con un destacado protagonismo de la música y el teatro.

Los tickets para los espectáculos ya se encuentran a la venta a través de la plataforma weepas.ar y en la boletería del teatro.

Sábado 6 de septiembre : La Orquesta Sinfónica de la provincia de Corrientes presentará “Los viajes del joven Werther”, con la participación del tenor Lisandro Palomo . El concierto se realiza en el marco de la conmemoración de los 200 años de la amistad entre Alemania y Argentina.

Viernes 12 de septiembre : Patricia Sosa llegará al Vera con su gira nacional “Alquimia”, en la que presentará su más reciente álbum.

Viernes 19 de septiembre : En coincidencia con el Día Nacional del Chamamé, Los de Imaguaré celebrarán sus 48 años de trayectoria con un concierto especial.

Sábado 20 de septiembre: El espectáculo teatral Bloody Tango, encabezado por Noelia Marzol y Jonathan Lazarte, reimagina el tango de una forma provocadora, con un elenco de alto nivel artístico.

Venta de entradas y beneficios

Las entradas para todas las obras y conciertos se pueden adquirir en la boletería del teatro, en San Juan 637, de lunes a sábados.

Los clientes del Banco de Corrientes con tarjetas de crédito Visa podrán acceder a un 20% de descuento (con un tope de reintegro de $20.000) y abonar en hasta 3 cuotas sin intereses.