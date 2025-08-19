Mariana Pretto regresa al Litoral

“Alada” es el proyecto de Mariana Pretto que tiene como eje principal un recital de piano dedicado a la mano izquierda sola. El programa abarca obras originales del repertorio universal, arreglos de música argentina y composiciones propias para esta mano. Además de los conciertos, la artista se propone llevar al terreno didáctico su labor en torno a este original abordaje del instrumento. Estará este viernes en Corrientes y brindará un show con entrada libre y gratuita.

El viernes 22 de agosto en la sede del Instituto Superior de Música “Carmelo H. De Biasi” (Catamarca 853) se desarrollarán dos actividades. Desde las 20 el curso “El repertorio de piano para la Mano Izquierda sola” última clase presencial, exclusivo para docentes de la Institución. A las 22 será el recital abierto al público general en el Salón Auditorio con entrada libre y gratuita.

Pretto ha desarrollado talleres a lo largo de todo un año en distintas escuelas de las ciudades de Paraná, San Jerónimo, Resistencia y Corrientes.

Puntualmente en esta última, junto al Instituto Superior de Música “Carmelo H. De Biasi” sostuvo una formación constante para docentes que culminará este 22 de agosto con un encuentro presencial. Al respecto dice Mariana Pretto “Me llena de alegría y satisfacción saber que todo lo que estoy investigando acerca de la mano izquierda le puede interesar a pianistas convencionales que no necesariamente tengan algún problema o dificultad en la mano derecha y que esta iniciativa de formación contínua haya surgido de ellos”.

El programa, respaldado por la Resolución Nro 2303/25 del Ministerio de Educación de Corrientes, constó de cuatro encuentros virtuales previos y se prevé el cierre del mismo con una clase y un concierto abierto al público general en el Instituto.

Actuación en Resistencia

Pretto estará el día lunes 25 de agosto con el Taller "El repertorio de piano para la mano Izquierda” en Resistencia.

Será de 15 a 17 en la sede de la Escuela de Música "Yolanda P. de Elizondo" (Roque Saenz Peña 276), también con entrada gratuita exclusiva para alumnos y docentes de la institución.

El recital de Música Argentina será las 20 en el Club Social Resistencia (Alberdi 283). El repertorio incluye partituras originales y adaptaciones para mano izquierda sola así como arreglos de temas populares abarcando autores como Ariel Ramírez, Manzi/Troilo, M. E. Walsh y Piazzolla. Además, con arreglos especiales para la ocasión, se interpretarán canciones de autoría propia.

Las entradas cuestan $10.000 como anticipadas y $12.000 en puerta. Los estudiantes de la Escuela de Música tendrán descuento especial en la entrada a $8000. Las reservas se realizan al 3625428768.

Sobre la artista

Mariana Pretto es pianista, compositora y profesora santafesina, egresada del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Se perfeccionó con Lilia Salsano, Graciela Reca, Pía Sebastiani, Aldo Antognazzi e Hilda Herrera, integrando bajo su dirección el grupo CIMAP (Creadores e Intérpretes de la Música Argentina en Piano) En 2023 lanzó su primer material discográfico “Siempre florece” con canciones de autoría propia y la participación de músicos invitados de Santa Fe y de la región.

Ha ofrecido numerosos conciertos, de carácter solista y en grupo, en diversas salas de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Corrientes, Misiones y Buenos Aires, integrando el repertorio clásico con el popular. A partir de una distonía en la mano derecha, que le impidió seguir tocando de manera convencional con ambas manos, comenzó a desarrollar un repertorio propio como Pianista de Mano Izquierda, que sintetiza en Alada. El mismo incluye arreglos, composiciones e interpretaciones de partituras originales para mano izquierda sola.