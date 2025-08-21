Iberá Convida: tres días de cultura y gastronomía en La Unidad Abierta

Iberá Convida es la nueva propuesta de la ciudad de Corrientes para este fin de semana. El evento que se realizará este fin de semana en La Unidad Abierta, invita a los correntinos y visitantes a disfrutar de la cultura, la gastronomía y el arte local.

El acto inaugural se realizará este viernes a las 18:00 y contará con la presencia de autoridades provinciales. Durante tres días, el público podrá disfrutar de una gran feria gastronómica, donde cocineros de cada portal del Iberá, junto con artesanos de diversas localidades, ofrecerán lo mejor de la gastronomía y la cultura correntina.

Además, habrá espectáculos musicales, presentaciones artísticas y visitas guiadas al emblemático edificio de La Unidad, que está en proceso de recuperación para convertirse en un polo de desarrollo y turismo.

El ministro de Economía, Carlos Vignolo, destacó la importancia de este evento, que además de resaltar la identidad correntina a través de su gastronomía, servirá para mostrar los avances en la restauración del edificio histórico, que próximamente se convertirá en un centro cultural y de negocios.

“Este evento es una oportunidad para que la gente conozca de cerca el potencial turístico y cultural que está naciendo en el corazón de Corrientes”, afirmó.

Por su parte, el senador provincial Sergio Flinta resaltó que Iberá Convida es una iniciativa que integra la rica biodiversidad de los Esteros del Iberá con la cultura local. “Es un evento que invita a degustar, pero también a conocer y fortalecer nuestra identidad regional”, subrayó.

Durante el fin de semana, los asistentes también podrán disfrutar de la presentación del libro Cocineros del Iberá, que reúne a destacados chefs locales, y de una exposición sobre el impacto cultural y ecológico de los Esteros del Iberá. Además, se podrán realizar recorridos por lo que será el futuro Museo de la Cárcel y el Museo de Ciencias, ubicados en las instalaciones de La Unidad.

Embajadores con sabores nuestros

La ministra de Turismo, Alejandra Eliciri explicó que “es un evento que convoca a poner en valor la cultura y la gastronomía” y remarcó que desde su cartera vienen trabajando en promoción “porque forma parte de lo que queremos ofrecer para posicionar a Corrientes como destino turístico”.

La funcionaria señaló que el encuentro está pensado no solo para disfrutar platos típicos, sino también para conocer la cultura local, “una parte importante dentro de los programas que lleva adelante el Ministerio”. En ese marco destacó a Cocineros del Iberá: desde su ejecución en 2017 “tienen más de 250 participaciones a nivel provincial y nacional, con numerosos eventos y premios de reconocimiento”.

Eliciri anticipó que durante las jornadas habrá propuestas de cocina y presentaciones de grupos artísticos, y definió a Iberá Convida como “un lugar de encuentro para poner en valor esta rica gastronomía que disfrutamos y nos enorgullece”.

Los avances en la obra de La Unidad

Al ser consultado por periodistas de distintos medios, Carlos Vignolo, coordinador general del proyecto de La Unidad, remarcó que La Unidad Abierta consiste en una oportunidad para conocer de cerca el lugar, aunque no se trata de una inauguración formal de la obra.

Explicó que existen dentro del edificio partes de la obra que cuentan con un 60% de avance. Y apuntó la proyección en el tiempo de las fechas en las que se prevé ir habilitando las distintas áreas para su funcionamiento pleno

.“La inauguración de la obra de recuperación patrimonial, el Centro de Ciencias y el Mercado de Productos Frescos podría darse en concomitancia con la del centro comercial, sobre fines de septiembre”, estimó.

A la vez, evaluó que el polo gastronómico (con 7 locales que fueron recientemente licitados y para el cual se presentaron unos 12 proyectos que están siendo evaluados), podrían estar en pleno funcionamiento hacia fines de noviembre.

“En este evento, la oferta gastronómica va a estar montada en 10 stands, uno por cada portal, en la galería del patio del edificio. Una vez que el evento termina el domingo, se retira todo. No se trata de la habilitación de los locales”; recordaron los funcionarios.

Desde el Ministerio de Turismo, el Instituto de Cultura y el Comité Iberá trabajaron en conjunto para garantizar una experiencia memorable, que permita mostrar lo mejor de Corrientes en este evento, que promete dejar huella en la ciudad.

Iberá Convida es la puerta abierta a un futuro lleno de posibilidades para Corrientes, donde el turismo, la cultura y la gastronomía se encuentran en un solo lugar: La Unidad Abierta.