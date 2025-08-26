¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Diego Spagnuolo Amenaza de bomba Elecciones
De Chapu Toba

Últimos días para ver Violencia(s), una película sobre Corrientes

La obra es resultado de más de cinco años de investigación, entrevistas y registro en distintos puntos de la provincia.

Por El Litoral

Martes, 26 de agosto de 2025 a las 12:48

“Violencia(s)” es la última película documental del cineasta correntino Sebastián “Chapu” Toba, resultado de más de cinco años de investigación, entrevistas y registro en distintos puntos de la provincia. Un viaje a las profundidades de Corrientes. "Una provincia naturalmente rica, altamente productiva, pero histórica y estructuralmente pobre", define la producción. 

La obra recorre las múltiples formas de violencia —ambiental, social y estructural— que atraviesan Corrientes, para mostrar cómo se repiten también en otras provincias y en distintos lugares del mundo.

Se puede ingresar a ella a través del canal de YouTube del cineasta:

¿Qué tienen en común las sequías, los incendios, las inundaciones y los agrotóxicos? ¿Qué relación guardan con la pobreza, con la exclusión y con las desigualdades históricas? La película busca responder a estas preguntas y plantea a Corrientes como caso testigo de la crisis climática y socioambiental global.

Esta función especial online estará disponible solo por unos días más.

Sobre "Chapu" Toba

Sebastián “Chapu” Toba es periodista, licenciado en Comunicación Social, realizador audiovisual y profesor universitario. Integrante de la Red Argentina de Documentalistas (RAD), ha trabajado en producciones locales, nacionales e internacionales. Desde 2022 colabora como free lance para agencias como Reuters, Ruptly, AFP y Viory, con trabajos difundidos en medios de América, Europa y Asia (DW, Мир 24, AlHadath, entre otros).

“Violencia(s)” es la cuarta producción de la realizadora Allá Ité y cuenta con el apoyo del INCAA.

 

 

