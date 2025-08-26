Últimos días para ver Violencia(s), una película sobre Corrientes

“Violencia(s)” es la última película documental del cineasta correntino Sebastián “Chapu” Toba, resultado de más de cinco años de investigación, entrevistas y registro en distintos puntos de la provincia. Un viaje a las profundidades de Corrientes. "Una provincia naturalmente rica, altamente productiva, pero histórica y estructuralmente pobre", define la producción.

La obra recorre las múltiples formas de violencia —ambiental, social y estructural— que atraviesan Corrientes, para mostrar cómo se repiten también en otras provincias y en distintos lugares del mundo.

Se puede ingresar a ella a través del canal de YouTube del cineasta:

¿Qué tienen en común las sequías, los incendios, las inundaciones y los agrotóxicos? ¿Qué relación guardan con la pobreza, con la exclusión y con las desigualdades históricas? La película busca responder a estas preguntas y plantea a Corrientes como caso testigo de la crisis climática y socioambiental global.

Esta función especial online estará disponible solo por unos días más.

Sobre "Chapu" Toba

Sebastián “Chapu” Toba es periodista, licenciado en Comunicación Social, realizador audiovisual y profesor universitario. Integrante de la Red Argentina de Documentalistas (RAD), ha trabajado en producciones locales, nacionales e internacionales. Desde 2022 colabora como free lance para agencias como Reuters, Ruptly, AFP y Viory, con trabajos difundidos en medios de América, Europa y Asia (DW, Мир 24, AlHadath, entre otros).

“Violencia(s)” es la cuarta producción de la realizadora Allá Ité y cuenta con el apoyo del INCAA.