La Municipalidad y el Contte ofrecerán funciones gratuitas de arte e idiomas a niños

El Instituto Contte de Corrientes, con acompañamiento de la Municipalidad de Corrientes, ofrecerá este sábado funciones gratuitas a niños y adolescentes con el fin de acercar el arte e idioma a niños de diversas edades y al público en general.

En la biblioteca "El Palomar" del Parque Mitre, será la primera presentación de esta iniciativa que busca promover el intercambio cultural.

La Municipalidad de Corrientes junto al Instituto Josefina Contte lanzan una interesante propuesta recreativa y cultural para compartir en familia. Se trata del programa “El Contte te cuenta cuentos” con el objetivo de acercar el arte y los idiomas a niños de diversas edades, mediante el relato de historias de una manera lúdica y creativa.

Este programa de articulación con el Instituto Contte, del que forman parte alumnos de los profesorados de Idiomas (inglés, portugués, francés e italiano) y Artes Visuales, está diseñado para acercar el arte y los idiomas al público en general a través de espectáculos de títeres y narraciones en varios lenguajes artísticos e idiomas, buscando fomentar el arte y la diversidad lingüística.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo y Producción Cultural del municipio, Federico Maceri, destacó que “la Municipalidad de Corrientes, a través de este área, acompaña esta propuesta del Instituto Contte que es interesante y, sobre todo, muy productiva para la comunidad”.

“Siguiendo las políticas de gestión pública cultural que se desarrolla desde el municipio encabezado por el intendente Eduardo Tassano, destacamos la importancia que conlleva apoyar a las instituciones que producen y que forman en el arte como es el Josefina Contte”, acotó el funcionario.

Maceri también detalló que esta actividad se desarrollará en diferentes espacios públicos comunitarios, con acceso libre y gratuito durante todo el mes de agosto y septiembre.

“Comenzará el 9 de agosto en la Biblioteca Recreativa El Palomar, de 15 a 17, y seguirá en merenderos y delegaciones municipales. Toda esta información va a estar publicada en los portales oficiales de la Municipalidad de Corrientes y también del Instituto Josefina Contte”, precisó.

Una de las impulsoras de esta iniciativa, Rocío Maidana, profesora del Instituto Superior Josefina Contte, señaló que “este es un proyecto que surgió el año pasado, con el objetivo de abrirnos a la comunidad. La idea es que nuestros alumnos de Idiomas muestren a través de cuentos, leyendas correntinas, títeres, la alfabetización inicial”.

Por su parte, el profesor Juan Pablo Ramos Irañeta señaló que este tipo de proyectos “es una forma de desarrollo de las capacidades docentes, de los estudiantes y, sobre todo, abrir las puertas a la comunidad de nuestro instituto para que los chicos puedan desarrollar todas las capacidades que trabajamos en el aula”.

“La idea es trabajar desde lo lúdico, desde el juego de la primera infancia, para que los chicos puedan ir trabajando lo que son los idiomas y también para que nuestros estudiantes puedan trabajar lo que es el desarrollo de actividades puramente didácticas y pedagógicas de las lenguas”, acotó el docente.

CRONOGRAMA

De acuerdo al cronograma previsto, esta propuesta se desarrollará de 15 a 17, los sábados: