Se realizarán charlas sobre la conservación y restauración en el Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes “Doctor Juan Ramón Vidal” de Corrientes brindará charlas de conservación y restauración este miércoles a las 20 horas en la calle San Juan 634, con entrada libre y gratuita. Se trata de un ciclo de cultura y es organizado por el Instituto de Cultura de Corrientes.

La actividad se enmarca en el relanzamiento del Catálogo Razonado de las colecciones Félix Bunge y Octavio Gómez, piezas clave del acervo artístico del museo. La charla apunta a reflexionar sobre los avances, desafíos y criterios actuales en materia de preservación de bienes culturales.

En esta ocasión, la restauradora Elisa Martínez disertará sobre “Conservación y Restauración”.

“El estado de conservación de muchas de las obras del Legado Félix Bunge es óptimo, y eso habla de una toma de conciencia creciente respecto al cuidado patrimonial”, expresó Elisa Martínez. Al mismo tiempo, destacó que “aunque ha habido una evolución positiva en los últimos años, aún queda mucho por hacer en Corrientes en materia de restauración y conservación profesional”.

Trayectoria de la expositora

Elisa Martínez es restauradora de bienes culturales, profesora en Artes Visuales y museóloga. Tiene una amplia trayectoria profesional tanto en Corrientes como en otros puntos del país. Fue responsable del área de restauración del Museo de Bellas Artes “Juan Ramón Vidal” y coordinadora técnica de la Diplomatura Universitaria en Conservación y Restauración (FADYCC–UNNE).

Participó en importantes proyectos nacionales como TAREA y restauraciones en instituciones como el Teatro Colón, MALBA, MAMBA, y diversas iglesias y monumentos del NEA, incluyendo trabajos en Resistencia, San Roque, Bella Vista, y el emblemático Teatro Juan de Vera.

Desde su experiencia, Martínez sostiene que la actualización permanente es clave para resguardar el patrimonio: “Preservar bienes culturales es preservar la identidad. Y eso requiere compromiso, técnica y educación”.

Ha realizado tareas de restauración en Buenos Aires: Proyecto TAREA. Restauración de pinturas e imaginería siglos XVII y XVIII. Fundación Antorchas. Programa de Recuperación del Patrimonio, Ministerio de Economía de la Nación. Proyecto Restauración de Murales, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Restauraciones en: Teatro Colón, MALBA, MAMBA, Universidad "Torcuato Di Tella", Banco Ciudad de Buenos Aires. Tareas de restauración en Corrientes: fachada Casa de Gobierno, Palacio Legislativo y Concejo Deliberante. Iglesias: San Francisco Solano, Smma. Cruz de los Milagros, Jesús Nazareno. Monumento a Carlos María de Alvear, Teatro Juan de Vera. Tareas de restauración en el NEA: Corrientes, Santa Ana, San Miguel, Ita Ibaté, Bella Vista, Saladas, Colonia Libertador, Loreto, Caá Catí, San Roque, ACYAC Curuzú Cuatiá.

En Chaco: Fogón de los Arrieros, Monumentos Plaza 25 de Mayo, Resistencia, MAC y MUBA. En Santa Fe. MAC Rafaela. Posee amplia experiencia laboral en pintura de caballete, imaginería,ornatos en fachadas, murales y elementos ornamentales.

El Instituto de Cultura de Corrientes, presidido por Beatriz Kunin, invita a toda la comunidad a participar de esta instancia de formación y reflexión en torno al arte, el patrimonio y la memoria colectiva.