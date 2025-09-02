La Orquesta Sinfónica brindará un concierto en el Teatro Vera

La Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes, bajo la dirección de la maestra Andrea Fusco, regresa al escenario del Teatro Oficial Juan de Vera para inaugurar la programación de septiembre con un espectáculo de gran nivel: “Los viajes del joven Werther”.

La cita será el sábado 6 de septiembre, a las 21, con entradas desde $5.800 disponibles en weepas.ar y en la boletería del teatro (San Juan 637).

El concierto contará con la participación especial del tenor lírico Lisandro Palomo, quien dará vida al personaje de Werther, inspirado en la célebre novela de Johann Wolfgang von Goethe que marcó el inicio del Romanticismo. A través de la música sinfónica y arias de óperas, el público podrá sumergirse en los sentimientos del joven artista que viaja por distintos países intentando olvidar un amor imposible.

Un repertorio para celebrar la amistad entre Alemania y Argentina

En el marco de los 200 años de amistad entre Alemania y Argentina, la velada incluirá obras de grandes compositores alemanes y europeos, entre ellas:

Sinfonía N° 5 de Ludwig van Beethoven

La gruta de Fingal de Félix Mendelssohn

Danzas húngaras de Johannes Brahms

Marcha Eslava de Piotr Ilich Tchaikovsky, entre otras piezas.

La directora del Teatro Oficial Juan de Vera, Lourdes Sánchez, destacó que el objetivo de esta programación es acercar la música clásica a nuevas audiencias y permitir que más personas puedan descubrir y disfrutar a los compositores fundamentales de la tradición europea.

Un homenaje cultural de dos siglos

El concierto también se enmarca en las celebraciones por la inmigración alemana al Río de la Plata, que comenzó en 1825. A dos siglos de ese hecho histórico, se reconoce el legado cultural, educativo y artístico que la comunidad alemana dejó en Argentina, fusionando tradiciones y enriqueciendo la identidad nacional.