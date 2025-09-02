Está abierta la convocatoria a la XIV Bienal de Arte Sacro Contemporáneo (concurso de Artes Visuales) “Ustedes, artistas, tienen la capacidad de soñar nuevas versiones del mundo. En este sentido, su arte puede ser una forma de profecía" (Papa Francisco, Discurso a los artistas en la Capilla Sixtina, 23 de junio de 2023). La XIV Bienal de Arte Sacro Contemporáneo (BASC) abre su convocatoria a la comunidad artística el 15 de julio y se extiende hasta el 25 de octubre de 2025. Las obras seleccionadas serán expuestas a partir del 19 de marzo en el Museo Nacional de Arte Decorativo.

El objetivo del concurso es incentivar la producción de arte sacro como reflejo de la búsqueda de lo divino en nuestro tiempo. La dirección y curaduría está a cargo de María Pimentel de Lanusse. El jurado de selección está integrado por Ernesto Ballesteros, Xil Buffone y Santiago Villanueva, y, el jurado de premiación por José Emilio Burucúa, Marcela López Sastre y Julio Sánchez Baroni. Se han previsto cuatro premios para las obras que resulten ganadoras.

El primer premio tendrá un monto de 3.000.000 de pesos; el segundo será de 2.200.000 de pesos; habrá también una Mención de 1.200.000 pesos y, por último, un estímulo de 800.000 pesos. No es premio adquisición. La exhibición de las obras seleccionadas, que cuenta con el apoyo de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y el auspicio de Fundación Santander Argentina, se extenderá hasta el 3 de mayo de 2026.

En el transcurso de la exposición se realizarán una serie de actividades que incluyen conferencias, visitas guiadas y un concierto de música sacra contemporánea. Esta decimocuarta edición, que organizan conjuntamente la Fundación Vetrano y la Fundación La Santa Faz, admitirá sólo obras que puedan ser exhibidas en un espacio sagrado y que no ofenda a las comunidades religiosas.

Cuarenta años de presencia en la escena del arte

La Bienal de Arte Sacro, constituida como espacio de difusión de las artes plásticas desde 1986 por monseñor Vicente Oscar Vetrano y a partir de 2023 organizada con la Fundación La Santa Faz, propone continuar el espíritu ecuménico y humanista como lugar de encuentro, diálogo y creación con todos los que hacen y expresan la cultura. Es la única Bienal de Arte Sacro que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires. Esta XIV edición celebra cuarenta años de su creación.

La XIV Bienal de Arte Sacro Contemporáneo invita a los artistas que trabajan en el campo de las Artes Visuales: dibujo, pintura, iconos, escultura, instalaciones, fotografía, videos y arte digital a reflexionar sobre el Arte Sacro como una categoría capaz de crear espacios donde lo Eterno pueda insinuarse silenciosamente en lo visible. Un arte que permite que lo invisible cruce la materia y la transforme

Las BASES Y CONDICIONES estarán disponibles a partir del 15 de julio en: https://santafaz.org.ar/labienal/