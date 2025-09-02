Goya se prepara para su cuarta edición del festival de Cine

El Festival de Cine Goya convoca a la presentación de piezas audiovisuales para desarrollar su cuarta edición en noviembre en el teatro municipal Solari.

Desde la organización dan aviso que hasta el 20 de septiembre se podrán presentar films. Luego de esa fecha se iniciará el proceso de selección de las obras con la curaduría de los miembros del festival.

En tanto que del 14 al 16 de noviembre en el Teatro Municipal Solari, con entrada libre y gratuita, se presentarán las piezas seleccionadas.

El jurado evaluará las películas y definirá los ganadores en las siguientes categorías:

Largometraje de ficción

Largometraje documental

Cortometraje de ficción

Cortometraje documental

Redes sociales 5 minutos máximo

Mejor labor actoral

Premio del público

Podrán inscribirse largometrajes de hasta 80 minutos, cortometrajes de hasta 15 minutos, y producciones para redes sociales de hasta 5 minutos.

Colaboran y adhieren al festival, el Instituto Provicial de Cultura de Corrientes y los festivales de cine de la región: Festival de Cine “ Lapacho” (Chaco) , Festival Internacional de Cine “Guacaras” (Corrientes) y Festival de Cine Rural (Bella Vista).