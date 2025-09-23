Vandalismo en el museo Tarragó Ros: arrancaron una placa y destrozaron fotos inéditas

Un acto de vandalismo sacudió a la comunidad de Curuzú Cuatiá, en la madrugada del lunes, cuando se descubrieron daños en el Museo y Archivo Histórico Tarragó Ros. Rompieron fotos, arrancaron una placa e intentaron sustraer otra. El espacio conmemora al “Rey del Chamamé”, (1923-1978), famoso acordeonista y autor de música del litoral argentino con gran legado.

Sobre lo sucedido en el museo

Según lo informado por Cultura Curuzú, el ataque se produjo durante la madrugada y se centró en elementos de alto valor simbólico. Una de las placas conmemorativas fue arrancada, mientras que otra intentaron sustraerla sin éxito. El hecho más grave fue el corte en dos de la fotografía principal del museo, gesto que despertó desconcierto, tristeza y rechazo.

Profundo rechazo a los actos de vandalismo

“Más allá del daño material, el hecho afecta directamente el plano emocional del legado cultural de la ciudad”, expresaron desde la institución.

El museo, que conserva la historia de Tarragó Ros, funciona como un punto de encuentro para visitantes y colaboradores de diferentes ciudades y países.

En el comunicado publicado y también reposteado por el propio museo, remarcaron que este tipo de actos vandálicos atentan contra años de trabajo colectivo y el esfuerzo de quienes se dedican a preservar y difundir el patrimonio cultural.