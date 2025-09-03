Firman convenio para fortalecer la propuesta del Centro Cultural Sanmartiniano

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Beatriz Kunin, y el presidente de la Asociación Civil de Maestros de Corrientes, Agustín Payes, rubricaron un convenio marco de cooperación y asistencia recíproca destinado a fortalecer el funcionamiento del Centro Cultural Sanmartiniano, inaugurado recientemente en la ciudad capital.

El acuerdo, que tendrá vigencia por un año, busca mejorar la calidad de los servicios y prestaciones del flamante espacio cultural ubicado en 25 de Mayo 1406, dedicado a la difusión de la vida y obra del General José de San Martín. La propuesta museográfica ofrece una experiencia inmersiva e innovadora para los visitantes.

En el marco del convenio, ambas instituciones se comprometen a impulsar actividades de capacitación, sensibilización y difusión, así como a potenciar la vinculación entre sus organismos dependientes.

Por su parte, el Instituto de Cultura asumirá la coordinación del personal del Centro Cultural Sanmartiniano, dependiente de la Asociación Civil de Maestros. Entre sus responsabilidades estarán las tareas de guía de museo, que incluyen acompañar a los visitantes, explicar la colección, responder consultas, adaptar la información a distintos públicos y supervisar el respeto por el patrimonio cultural.

De esta manera, el convenio apunta a consolidar al Centro Cultural Sanmartiniano como un espacio de referencia en la preservación y transmisión de la memoria histórica, asegurando a la vez una experiencia enriquecedora para públicos diversos.