Carnavales de Corrientes 2026: así es el cronograma del fin de semana largo 

Corrientes se prepara para vivir un fin de semana largo a puro carnaval, con comparsas locales y del interior que desplegarán todo su brillo, música y tradición en el Corsódromo Nolo Alias
Sábado 14 de febrero
22:00 – Sambanda
22:30 – Samba Show
23:00 – Arandú Beleza
23:50 – Imperio Bahiano
00:20 – Copacabana
01:10 – Samba Total
01:40 – Ara Berá
02:40 – Kamandukahia
03:10 – Sapucay
Domingo 15 de febrero
22:00 – Samba Show
22:30 – Sapucay
23:30 – Brillo de Luna (Ituzaingó)
00:00 – Iberá (Saladas)
00:30 – Imperio Bahiano
01:00 – Yasi Berá (Esquina)
01:30 – Anahí (Bella Vista)
02:00 – Arandú Beleza
02:40 – La Poderosa (Ituzaingó)
03:10 – Porambá (Goya)
03:40 – Ara Berá
Lunes 16 de febrero
22:00 – Kamandukahia
22:30 – Samba Show
23:00 – Ara Berá
00:00 – Sambanda
00:30 – Arandú Beleza
01:25 – Imperio Bahiano
01:55 – Sapucay
02:55 – Samba Total
03:25 – Copacabana