Carnavales de Corrientes 2026: así es el cronograma del fin de semana largo 

Corrientes se prepara para vivir un fin de semana largo a puro carnaval, con comparsas locales y del interior que desplegarán todo su brillo, música y tradición en el Corsódromo Nolo Alias

Sábado 14 de febrero

22:00 – Sambanda

22:30 – Samba Show

23:00 – Arandú Beleza

23:50 – Imperio Bahiano

00:20 – Copacabana

01:10 – Samba Total

01:40 – Ara Berá

02:40 – Kamandukahia

03:10 – Sapucay

Domingo 15 de febrero

22:00 – Samba Show

22:30 – Sapucay

23:30 – Brillo de Luna (Ituzaingó)

00:00 – Iberá (Saladas)

00:30 – Imperio Bahiano

01:00 – Yasi Berá (Esquina)

01:30 – Anahí (Bella Vista)

02:00 – Arandú Beleza

02:40 – La Poderosa (Ituzaingó)

03:10 – Porambá (Goya)

03:40 – Ara Berá

Lunes 16 de febrero

22:00 – Kamandukahia

22:30 – Samba Show

23:00 – Ara Berá

00:00 – Sambanda

00:30 – Arandú Beleza

01:25 – Imperio Bahiano

01:55 – Sapucay

02:55 – Samba Total

03:25 – Copacabana