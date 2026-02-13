Demoran a un hombre con pedido de captura activo tras intentar huir de un control policial

Efectivos de la Unidad Especial Antiarrebato demoraron este jueves, alrededor de las 16:30, a un hombre que registraba un pedido de captura activo y que intentó huir al ser identificado durante un control preventivo.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de Fragata Hércules y pasaje Garrido, donde los uniformados observaron a un individuo que presuntamente exigía dinero de manera insistente a transeúntes.

Al advertir la presencia policial, el hombre emprendió la fuga a pie, aunque fue alcanzado a pocas cuadras. Tras su identificación, se estableció que se trataba de un ciudadano de 34 años, domiciliado en San Luis del Palmar.

Según fuentes oficiales, al verificar sus antecedentes se constató que poseía un pedido activo de captura requerido por el Tribunal Oral Penal N° 1, en el marco de una causa por supuestas lesiones graves con arma blanca.

El demorado fue trasladado a la Comisaría 19°, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente para continuar con los trámites correspondientes.