¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

cardiológico Temporal en Corrientes prohibido estacionar
cardiológico Temporal en Corrientes prohibido estacionar
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Unidad Especial Antiarrebato

Demoran a un hombre con pedido de captura activo tras intentar huir de un control policial

El procedimiento fue realizado por la Unidad Especial Antiarrebato durante una recorrida preventiva. El sujeto tenía antecedentes y era requerido por la Justicia.

Por El Litoral

Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 20:23

Efectivos de la Unidad Especial Antiarrebato demoraron este jueves, alrededor de las 16:30, a un hombre que registraba un pedido de captura activo y que intentó huir al ser identificado durante un control preventivo.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de Fragata Hércules y pasaje Garrido, donde los uniformados observaron a un individuo que presuntamente exigía dinero de manera insistente a transeúntes.

Al advertir la presencia policial, el hombre emprendió la fuga a pie, aunque fue alcanzado a pocas cuadras. Tras su identificación, se estableció que se trataba de un ciudadano de 34 años, domiciliado en San Luis del Palmar.

Según fuentes oficiales, al verificar sus antecedentes se constató que poseía un pedido activo de captura requerido por el Tribunal Oral Penal N° 1, en el marco de una causa por supuestas lesiones graves con arma blanca.

El demorado fue trasladado a la Comisaría 19°, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente para continuar con los trámites correspondientes.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD