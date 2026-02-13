Temporal en Monte Caseros: voló el techo de un club y cayó un árbol en una parroquia

Un fuerte temporal azotó a Monte Caseros este jueves y dejó importantes destrozos en distintos puntos de la ciudad. Entre los daños más grandes se encuentra el desprendimiento del techo del Club Español, que terminó cayendo sobre la vivienda de una familia montecasereña.

Fuertes ráfagas de viento

Las imágenes que comenzaron a circular muestran la magnitud del impacto, con chapas y estructuras esparcidas sobre la propiedad afectada. Afortunadamente, hasta el momento no se informaron personas heridas a raíz de este episodio, aunque los daños materiales fueron considerables.

Por otra parte, el padre José Castillo informó que el árbol que cayó en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, producto de los intensos vientos, no provocó daños en la estructura edilicia ni dejó personas lesionadas. El sacerdote agradeció además la preocupación de la comunidad ante las consultas recibidas tras la tormenta.

El temporal también dejó como saldo una decena de postes caídos en distintos sectores de la ciudad, lo que generó complicaciones en el suministro eléctrico y tareas de emergencia por parte de las cuadrillas municipales y empresas de servicios. Las autoridades continúan evaluando los daños totales mientras avanzan los trabajos de asistencia y reparación.