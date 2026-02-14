Racing visita a Banfield en un duelo de necesitados

Racing visitará este sábado a Banfield, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en un duelo entre dos equipos que necesitan sumar con urgencia para meterse en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el estadio Florencio Sola. El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Racing (3 puntos) llega a este partido con más dudas que certezas, ya que tuvo un desastroso inicio de torneo en el que cayó en las primeras tres fechas, aunque en su última presentación frente a Argentinos Juniors los dirigidos por Gustavo Costas pudieron recuperarse para sumar sus primeros tres puntos.

Es por esto que la “Academia” buscará mantenerse por el camino del triunfo en su visita al “Taladro” y así acercarse a la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.

Banfield (4), por su parte, apenas sumó cuatro puntos, producto de su triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, además del empate con Huracán y las caídas frente a Sarmiento y Belgrano de Córdoba.

Los dirigidos por Pedro Troglio también miran con cierta preocupación la tabla de promedios, donde están muy cerca del último puesto que lo mandaría a la Primera Nacional.

Los tres puntos en juego son vitales para escalar en las posiciones y quedar más cerca de la zona de clasificación.

Jornada completa

Durante la jornada sabatina se disputarán cinco partidos correspondientes a la quinta fecha del Torneo Apertura.

El detalle de la programación es el siguiente:

17:30 Banfield vs. Racing.

19:45 Huracán vs. Sarmiento.

19:45 Talleres vs. Gimnasia de Mendoza.

22:00 Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto.

22:00 Independiente Rivadavia vs. Belgrano.