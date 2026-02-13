Corrientes: encontraron a la última de las tres adolescentes desaparecidas

La Policía de Corrientes localizó sana y salva a la menor que estaba desaparecida desde el 11 de febrero. Se completó así la búsqueda de las tres adolescentes que habían sido reportadas como ausentes del Hogar María Nazaret Vicuña.

Por este motivo, se deja sin efecto el pedido de paradero y localización emitido por la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, donde se había radicado la denuncia por una persona de apellido Zerga, quien ya fue informada sobre la situación de la joven.

Las jóvenes se habían escapado durante la madrugada del miércoles cuando volvían de los corsos barriales.

Las otras dos adolescentes fueron halladas también en la capital provincial por la Policía de Corrientes, ambas en buen estado de salud.