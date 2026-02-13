A partir de este viernes comenzó a regir la prohibición de estacionar por avenida Pujol

A partir de este viernes entró en vigencia la prohibición de estacionar en ambos lados de Avenida Pujol, en el tramo comprendido entre la Rotonda Poncho Verde y Caá Guazú. La medida comenzó a aplicarse con la instalación de la señalética correspondiente a lo largo de todo el sector.

Horarios y días

La restricción rige de lunes a domingo, en el horario de 8 a 20, y busca ordenar el tránsito en una de las arterias más transitadas de la ciudad. Con esta disposición, se pretende reducir la congestión vehicular y mejorar la visibilidad en la zona.

Gentileza Municipalidad de Corrientes

Además, la decisión apunta a reforzar la seguridad de los peatones, especialmente en horarios de mayor circulación. Al evitar la presencia de vehículos estacionados en ambos márgenes, se facilita el cruce y la movilidad sobre veredas y accesos.

El municipio remarcó que el cumplimiento de la normativa es clave para lograr un tránsito más fluido y seguro, por lo que se solicita a los conductores respetar las nuevas señales y planificar alternativas de estacionamiento en las inmediaciones.