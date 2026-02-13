Encontraron en Mar del Plata al cocinero correntino tras días de intensa búsqueda

El cocinero correntino Leandro Paul Posadas, que era intensamente buscado desde fines de enero, fue localizado en la ciudad de Mar del Plata, según confirmó su madre mediante un mensaje público en el que agradeció la difusión del caso y pidió retirar las publicaciones para evitar confusiones.

La familia había denunciado su desaparición el pasado 28 de enero en Necochea, donde residía y fue visto por última vez cuando salió de su domicilio. Desde entonces no había mantenido contacto con allegados, lo que motivó la búsqueda policial y una amplia campaña en redes sociales.

“Leandro está bien, fue localizado, está con un grupo de chicos en situación de calle en Mar del Plata, pero está bien. Eso es lo más importante”, expresó su madre, Sonia Mariel López, en un mensaje difundido públicamente.

Además, agradeció el acompañamiento de la comunidad y de los medios de comunicación durante los días de incertidumbre. “Fueron muchísimos días y muchísimas horas muy difíciles… cada vez que sonaba el teléfono uno esperaba noticias”, relató.

En el mismo mensaje, solicitó que se retiren las publicaciones vinculadas a la búsqueda para evitar desinformación. También reflexionó sobre la problemática de las adicciones y el acceso a tratamientos de salud mental, al señalar las dificultades que atraviesan muchas familias en situaciones similares.

Finalmente, destacó que su hijo, de 35 años, continuará su camino de manera autónoma, aunque pidió que mantenga contacto con sus seres queridos. “Lo único que le pido es que dé señales de vida”, concluyó.