Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le escribió de madrugada tras una fiesta

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras una revelación sobre Mauro Icardi. La mediática le confirmó a Yanina Latorre en Sqp que el delantero le escribió en plena madrugada al salir de una fiesta.

“Me contás de Mauro te habló ayer qué pasó?”, le preguntó la conductora, mientras Martín Salwe intervenía: “Bien, buena pregunta”. Yanina entonces aseguró que Wanda le había respondido afirmativamente y adelantó que tenía detalles del episodio.

Según relató, la empresaria le contó: “Me empezó a escribir a la madrugada, saliendo de la fiesta”, en referencia al cumpleaños del futbolista uruguayo Lucas Torreira. De acuerdo a esa versión, Icardi ya se había retirado del evento y estaba dentro de su camioneta.

Yanina precisó que le preguntó si estaba solo y Wanda confirmó que sí. Además, reveló que el jugador intentó comunicarse: “Y me quería llamar por cámara”, contó sobre lo que le habría dicho la empresaria, quien aseguró que no aceptó la videollamada.

La panelista también indicó que le pidió pruebas de esa conversación y que Wanda tendría registro de lo sucedido. Según explicó, la mediática habría realizado capturas de pantalla como respaldo de los mensajes.

Wanda Nara reaparece con fotos de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

Wanda Nara volvió a estar en el centro de todas las miradas después de reaccionar al sugestivo gesto virtual de Mauro Icardi. Este miércoles, la empresaria sorprendió al reactivar en su cuenta oficial de Instagram varias fotos junto al jugador del Galatasaray, apenas unas horas después de que él hiciera lo mismo desde Turquía. Como era de esperar, la acción sacudió las redes y despertó una oleada de especulaciones. La situación es particular: Icardi sigue en Turquía cumpliendo con sus compromisos deportivos, mientras su actual novia, Eugenia China Suárez, se encuentra en el país por el estreno de la serie En el Barro.

En su perfil de Instagram, que supera los 17 millones y medio de seguidores, Wanda Nara volvió a publicar fotos retro con Icardi, muchas vinculadas a la vida familiar y a momentos íntimos que compartieron durante una década. Gran parte de estas imágenes había quedado archivada tras la ruptura de la pareja, pero la empresaria decidió mostrarlas nuevamente, dejando al descubierto recuerdos de tiempos felices y familiares.



La llamativa decisión de la mayor de las Nara se conoció pocas horas después de que trascendiera que Mauro Icardi la habría desbloqueado en Instagram, según reportó Fede Flowers desde su cuenta de X (ex Twitter). Y qué mejor manera de responder que sacar a la luz las postales familiares con el delantero del Galatasaray, justo cuando Eugenia Suárez está lejos del futbolista, que continúa en Estambul por sus compromisos. La acción generó un fuerte impacto mediático y multiplicó las conjeturas entre usuarios y medios.

Este gesto de Wanda Nara volvió a situarla en el centro de la conversación digital, mostrando recuerdos de la vida que compartió con Icardi y demostrando que las postales familiares que eligió publicar aún generan repercusión. Al mismo tiempo, funcionan como un mensaje indirecto en un contexto de atención mediática constante, reafirmando la relevancia de los momentos que vivieron juntos y manteniendo a la empresaria en el foco del debate en redes y prensa.

