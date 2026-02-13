Cómo es el nuevo control migratorio entre Argentina y Paraguay

La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay inició la implementación del plan piloto del sistema de Reconocimiento Recíproco de Competencias (RCC) con la República Argentina. Promete menos filas, menos trámites y mayor rapidez para los viajeros.

Jorge Kronawetter, director nacional de Migraciones del país fronterizo, destacó que este es un evento sin precedentes, ya que nunca antes se había dado un control integrado entre ambos países y específicamente entre Clorinda y Falcón, que es donde se está aplicando esta primera fase.

El sistema consiste en un solo control migratorio válido tanto para la entrada como para la salida en Argentina y Paraguay. El sistema realiza un chequeo simultáneo de seguridad, consultando al mismo tiempo bases de datos y alertas migratorias de ambos países. Esto permite fortalecer los controles sin ralentizar el paso.

El objetivo final es transformar la experiencia de cruce fronterizo, haciéndola más ágil sin descuidar la seguridad.

Experiencias pilotos

“Y hemos recogido una primera experiencia, estuvimos hasta el mediodía trabajando en ese sistema y ajustando algunos detalles, pero realmente cuando esté ya implementado, eso va a significar un cambio total de lo que es el tiempo que uno demora en esa frontera, ahora en Clorinda con Falcón”, indicó Kronawetter.

El mismo explicó que los esfuerzos por mejorar los pasos fronterizos obedecen también al alto flujo de turistas que se da en temporadas altas como la veraniega, además de los fines de semanas extendidos, donde tanto paraguayos como argentinos aprovechan para viajar, y que estos trabajos también ya se están viendo de cara a lo que será la Semana Santa, otro momento en el año donde el flujo aumenta en las fronteras.

Añadió además que este plan de control integrado ya se había iniciado en la antesala del rally, en la frontera de Encarnación con Posada, contando con una excelente recepción por parte de los turistas y dando también mejores resultados de trazabilidad dentro del sistema en general.

“Ha tenido un éxito importante, porque en vez de hacer dos trámites, es decir, en la salida en territorio paraguayo y luego en el ingreso nuevamente en el territorio argentino, uno hace un solo trámite y ya sirve para los dos países. Es decir, presento mi documento paraguayo, se consulta con la base de alerta de Paraguay, pero a la vez también se consulta con la base de alerta en Argentina”, puntualizó Kronawetter.