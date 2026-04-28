El Cuarto Soda llega a Corrientes y Chaco son su show “Me verás volver”

La mejor banda homenaje a Soda Stereo se presentará el 1 de mayo en Sáenz Peña (Centro Cultural Municipal), el 2 de mayo en Resistencia (Auditorio Casa del Médico) y el 3 de mayo en Corrientes (Teatro Oficial Juan de Vera). Las entradas para los shows en Chaco se pueden adquirir a través de norteticket.com mientras que para la fecha en Corrientes pueden adquirirse mediante weepas.ar.

Con una fidelidad musical impresionante y una puesta en escena de primer nivel, El Cuarto Soda se ha consolidado como una de las bandas tributo más respetadas de Argentina y Latinoamérica. Liderados por el vocalista y guitarrista Brian Tolenti, y con la dirección musical del baterista y fundador Gabriel Muscio, la banda revive con pasión el legado de Soda Stereo, en un espectáculo que emociona a generaciones.

La historia del grupo comenzó hace 8 años, con un encuentro casual entre Muscio y Tolenti —quien por entonces cantaba en el subte porteño—, y desde entonces no ha parado de crecer. Con giras por Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Uruguay y Paraguay, El Cuarto Soda continúa llevando la música de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti a todo el continente.

Este regreso al NEA será con su espectáculo "Me verás volver", un recorrido por el set list de la última gira de Soda Stereo. Para los fans, esta es una oportunidad única de vivir en vivo la experiencia única de El Cuarto Soda, una banda que honra con autenticidad y respeto a uno de los íconos más grandes del rock nacional.

+info:

@mambo.produce

Entradas Sáenz Peña:

https://norteticket.com/EL-CUARTO-SODA-EN-SAENZ-PENA/

Entradas Resistencia:

https://norteticket.com/EL-CUARTO-SODA-EN-RESISTENCIA

Entradas Corrientes:

https://weepas.ar/detalle-evento/EL%20CUARTO%20SODA