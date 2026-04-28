Zulli apuntó contra la gestión nacional antes de la visita de Adorni al Congreso: "Es todo muy oscuro"

El diputado nacional por Corrientes, Christian Zulli, dialogó con el programa "O sea digamos" del streaming de El Litoral sobre el clima de tensión que rodea la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien este martes deberá asistir al Congreso, donde brindará su informe de gestión en medio de la investigación judicial sobre su patrimonio

Según el legislador, el bloque opositor prepara para una intensa sesión cuestionamientos, donde el "caso Adorni" cobrará un protagonismo central debido a las dudas sobre su declaración jurada y beneficios financieros familiares.

Ética en duda y "carpetazos" en el recinto

Zulli fue tajante al señalar la contradicción entre el discurso oficial y los hechos que salpican al entorno del vocero. "El gobierno tiene una retórica y un relato de la ética como política de Estado, pero vemos que la verdad esto no se aplica para nada", afirmó el diputado.

Para el legislador, el caso de Adorni es una "bomba" que afecta cualquier tipo de discusión parlamentaria por la gravedad de las denuncias que incluyen préstamos bancarios con tasas preferenciales para familiares y la aparición de propiedades no esclarecidas en su patrimonio.

"Donde se pone un poco la lupa, se ve enseguida que hay alguna cuestión oscura", disparó el legislador, agregando que el funcionario "nunca dio explicación, por lo menos suficiente, como para llevar un poco de tranquilidad hasta el mismo Gobierno".

En este sentido, advirtió que no se descarta que la sesión informativa se vea empañada por "dardos envenenados y carpetazos" que podrían "pudrir" el debate democrático.

Una agenda alejada de las necesidades correntinas

Más allá de los escándalos, el diputado del Partido Justicialista expresó su preocupación por la parálisis de temas vitales para la provincia de Corrientes. Zulli confirmó que envió cerca de 30 preguntas dirigidas al Ejecutivo, haciendo hincapié en la falta de políticas activas para el sector agroindustrial, yerbatero y forestal, además del freno total en la obra pública, específicamente respecto al segundo puente y la autovía.

"La agenda que propone el Gobierno nacional no va en consonancia con la necesidad de la gente", sentenció el legislador, mencionando también el impacto negativo de los recortes en el área de discapacidad y la denominada "Ley Hojarasca".

Según Zulli, el Gobierno utiliza estos conflictos mediáticos para "distraer y poner el foco de atención en otras cuestiones y no en lo que está pasando realmente en la vida cotidiana de los argentinos".

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