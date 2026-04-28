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El Poder Judicial de Corrientes busca especialistas en tecnología: cómo anotarse al concurso

El Superior Tribunal de Justicia lanzó una convocatoria abierta para cubrir vacantes en áreas de sistemas, ciberseguridad, redes y soporte técnico. 

 

Por El Litoral

Martes, 28 de abril de 2026 a las 16:11

En un paso clave hacia la modernización de sus estructuras, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes oficializó el llamado a concurso abierto de oposición y antecedentes para renovar y fortalecer sus áreas tecnológicas. A través del Acuerdo N° 11/26, el máximo tribunal busca incorporar perfiles especializados en ingeniería de software, seguridad informática y soporte técnico para todas las delegaciones de la provincia.

La convocatoria no solo apunta a profesionales universitarios, sino que también abre el abanico a técnicos e idóneos en infraestructura, con el objetivo de optimizar la oralidad digital y los sistemas de gestión interna que sustentan el servicio de justicia.

Cargos y perfiles solicitados

El llamado contempla una estructura jerárquica con requisitos específicos de edad y formación según la categoría:

  • Coordinadores (DevOps, Datos, Seguridad): se requiere título universitario, experiencia mínima de dos años y un piso de 30 años de edad. Serán los responsables de la planificación y conducción de equipos.

  • Analistas Junior (Desarrollo, Testing, Redes): destinado a profesionales o técnicos de al menos 25 años con formación en informática y tecnología.

  • Técnicos y Operarios: orientado al soporte informático y tareas de cableado estructurado. Se exige formación técnica o idoneidad comprobable en mantenimiento de infraestructura.

Etapas de evaluación y puntaje

El proceso de selección será riguroso y constará de tres fases eliminatorias. Tras la evaluación de antecedentes y las instancias de oposición, los postulantes deberán enfrentar una entrevista personal.

En esta última etapa, el tribunal valorará no solo el conocimiento técnico, sino también la motivación y el compromiso con la función pública. La entrevista se calificará sobre un máximo de 100 puntos, siendo obligatorio obtener al menos 70 puntos para integrar la lista de mérito.

Inscripción: fechas y modalidad

Los interesados deberán realizar el trámite de manera exclusiva a través del portal oficial del Poder Judicial (www.juscorrientes.gov.ar).

  • Apertura: 1 de junio de 2026 (0:00 hs).

  • Cierre: 7 de junio de 2026 (23:59 hs).

Una vez finalizada la carga de datos, el Área de Concurso de Ingreso y Ascenso notificará el cronograma para la presentación de la documentación respaldatoria. Esta iniciativa se alinea con el plan estratégico de innovación y eficiencia que busca dotar al Poder Judicial de herramientas de vanguardia para agilizar la atención al ciudadano en todo el territorio provincial.

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