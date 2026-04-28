Corrientes: pesar en la Unne por la muerte de Clotilde Sogari

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura informó este martes el fallecimiento de la Dra. Clotilde Noemí Sogari, generando conmoción en el ámbito académico de la Universidad Nacional del Nordeste.

A través de un comunicado oficial, la institución expresó su profundo pesar por la pérdida y destacó el acompañamiento a sus seres queridos en este difícil momento.

Según se detalló, los restos de la profesional serán velados hasta las 17 horas en la sala memorial de Previsora del Paraná, ubicada sobre avenida Independencia 4715.

Dolor en la comunidad académica

Desde la casa de estudios señalaron que docentes, estudiantes y colegas lamentan la partida de Sogari, quien dejó una huella en el ámbito universitario.

En ese sentido, remarcaron que la comunidad académica acompaña a su familia y amigos, recordándola con respeto y afecto.

El fallecimiento de la Dra. Sogari generó múltiples expresiones de pesar, reflejando el impacto de su trayectoria y compromiso con la educación y la formación profesional en la provincia.