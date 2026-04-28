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SALUD PÚBLICA

Control animal en Corrientes: dónde habrá operativos de vacunación y prevención

Las actividades incluyen atención veterinaria y promoción de tenencia responsable en toda la provincia.

Por El Litoral

Martes, 28 de abril de 2026 a las 13:00

El Gobierno de Corrientes llevará adelante jornadas de prevención y control en el marco del Día del Animal en Argentina. Las actividades se desarrollarán en la capital provincial y en distintas localidades del interior.

Operativos

Las acciones incluirán vacunación antirrábica, difusión de medidas de prevención de zoonosis y promoción de la tenencia responsable.

Ciudad de Corrientes:

  • Costanera Sur (29 de abril de 9 a 12).
  • Plaza Juan de Vera (29 y 30 de abril de 9 a 12).
  • Facultad de Ciencias Veterinarias (30 de abril de 8 a 12). 

También se entregará material educativo y se informará sobre enfermedades prioritarias como rabia, leishmaniasis, hidatidosis y parasitosis. 

Los municipios realizarán actividades similares con apoyo del Programa Provincial de Tenencia Responsable de Mascotas. En Virasoro, Esquina, Perugorría e Ituzaingó se programaron operativos con vacunación y atención veterinaria.

En algunos casos también se incluirán desparasitación, esterilización y diagnóstico de enfermedades zoonóticas. Las acciones se desarrollan de manera coordinada entre el Ministerio de Salud Pública y los equipos locales.

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