Control animal en Corrientes: dónde habrá operativos de vacunación y prevención

El Gobierno de Corrientes llevará adelante jornadas de prevención y control en el marco del Día del Animal en Argentina. Las actividades se desarrollarán en la capital provincial y en distintas localidades del interior.

Operativos

Las acciones incluirán vacunación antirrábica, difusión de medidas de prevención de zoonosis y promoción de la tenencia responsable.

Ciudad de Corrientes:

Costanera Sur (29 de abril de 9 a 12).

Plaza Juan de Vera (29 y 30 de abril de 9 a 12).

Facultad de Ciencias Veterinarias (30 de abril de 8 a 12).

También se entregará material educativo y se informará sobre enfermedades prioritarias como rabia, leishmaniasis, hidatidosis y parasitosis.

Los municipios realizarán actividades similares con apoyo del Programa Provincial de Tenencia Responsable de Mascotas. En Virasoro, Esquina, Perugorría e Ituzaingó se programaron operativos con vacunación y atención veterinaria.

En algunos casos también se incluirán desparasitación, esterilización y diagnóstico de enfermedades zoonóticas. Las acciones se desarrollan de manera coordinada entre el Ministerio de Salud Pública y los equipos locales.